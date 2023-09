F1, GP da Itália, Max Verstappen: “Tivemos de gerir um pequeno problema no final” | AutoSport

10 vitórias consecutivas para Max Verstappen. Mais um recorde batido, mais uma página de ouro para Verstappen e a Red Bull que conseguiu a 28ª dobradinha, além de conquistar 15 vitórias consecutivas, mais do que qualquer outra equipa já tinha conquistado.

A caminhada da Red Bull em 2023 é, a todos os níveis, impressionante. Hoje, frente aos tifosi, fervorosos apoiantes da Ferrari, conseguiram uma vitória com tranquilidade, mesmo depois de Sainz ter feito tudo para manter Verstappen atrás de si. A vitória parecia uma inevitabilidade. Perto do fim, Verstappen ainda teve um problema no seu carro, mas a vantagem era tão grande que ninguém notou que o #1 estava em apuros:

“Nunca acreditei que fosse possível chegar às 10 vitórias consecutivas, mas tivemos de trabalhar muito para o conseguir hoje e tornou as coisas mais divertidas. Tivemos bom ritmo, boa gestão de pneus, mas ele tinham muita velocidade de ponta, o que tornou a aproximação muito complicada. Tive de forçar o erro, quando ele bloqueou as rodas e depois tive melhor tração e a partida aí, depois da manobra concluída, fizemos a nossa corrida. Tentei manter-me paciente, era uma corrida longa e vi que ele estava com dificuldades com os pneus traseiros e esperei pelo meu momento. A partir daí tudo correu bem, tivemos de gerir um pequeno problema no final, mas tínhamos uma boa vantagem e pude trazer o carro até ao fim.”