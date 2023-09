F1, GP da Itália, Lewis Hamilton, sobre Piastri: “A culpa foi minha e fui pedir-lhe desculpa” | AutoSport

Lewis Hamilton foi penalizado com cinco segundos por ter provocado o toque com Oscar Piastri, na manobra na Variante della Roggia ( a segunda chicane). Lewis Hamilton admitiu um erro e foi pedir desculpa a Oscar Piastri.

Hamilton não teve qualquer problema em admitir a culpa no incidente com o piloto da McLaren, reconhecendo também que teve de lutar muito para conseguir o sexto lugar que conquistou hoje:

“Cada posição que estamos a conseguir nestas corridas parece ser incrivelmente difícil de conquistar”, disse à Sky Sports. “Começar com os pneus duros hoje, foi bom para termos uma diferença de performance, mas foi difícil no início. E, obviamente, não foi tão fácil seguir o comboio do DRS. Mas gostei da batalha que tive no final.”

Quanto ao incidente com Piastri, Hamilton disse: “Foi um pouco infeliz. Avaliei mal a distância que tinha para o Piastri no final. A culpa foi totalmente minha e fui pedir-lhe desculpa logo a seguir. Seguimos em frente”.

Foto: Martin Trenkler