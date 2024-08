F1 GP da Itália, Helmut Marko: “Se continuar assim, o campeonato está em perigo”

Helmut Marko expressou a sua preocupação com o facto de as esperanças da Red Bull no campeonato estarem em perigo se continuarem a ser ultrapassadas pela McLaren, que os ultrapassou durante quatro corridas consecutivas.

No Grande Prémio dos Países Baixos, Lando Norris terminou 23 segundos à frente de Max Verstappen, com a McLaren agora apenas a 30 pontos da Red Bull no Campeonato de Construtores. A liderança de Verstappen no Campeonato de Pilotos também diminuiu para 70 pontos. Marko reconheceu que as recentes atualizações do carro da Red Bull perturbaram o equilíbrio do carro, o que levou às suas dificuldades. Ele enfatizou a necessidade de restaurar o equilíbrio e a confiança anteriores do carro para recuperar a sua vantagem competitiva.

“Veremos como correm as coisas em Monza, claro que espero que a McLaren esteja novamente forte”, disse Marko à Speedweek. “Mas espero que nos possamos aproximar e voltar a lutar pela vitória, porque em Zandvoort temos de admitir que fomos ultrapassados. Se as coisas continuarem assim, então o campeonato está em perigo. Mas acreditamos que, por um lado, esta era uma pista que se adequava perfeitamente à McLaren em termos de traçado. Por outro lado, as temperaturas também estavam baixas, por isso tudo se encaixou. Temos de recuperar o equilíbrio do carro”, afirmou Marko. “Estamos a trabalhar arduamente, mas é difícil dizer exatamente quanto trabalho novo será feito no carro e quando”.

“Mas é evidente que temos de voltar a equilibrar o carro, as nossas atualizações têm de ser eficazes, têm de dar resultados não só em teoria mas também no cronómetro. Temos uma equipa forte e é por isso que estou confiante de que algo vai acontecer”.