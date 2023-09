F1, GP da Itália: George Russell fez o inesperado | AutoSport

Olhando para as velocidades de ponta e para a qualificação de George Russell, podemos dizer que o quarto lugar era inesperado por parte do piloto britânico. Talvez tenha sido a melhor qualificação do ano para o piloto da Mercedes.

Nos registos das velocidades de ponta na qualificação, Ferrari e Alfa Romeo destacaram-se com 350 km/h, seguidos da Williams (349), Alpine (347), Aston Martin e Alpha Tauri (345), Red Bull e Haas (343) Mclaren (342) e Mercedes (341). Como se pode ver, a maior velocidade de ponta não garante automaticamente uma vaga na frente, mas olhando para as dificuldades que a Mercedes enfrentou, Russell conseguiu sacar um coelho da cartola, com um quarto lugar, à frente de Pérez, Albon, Piastri e Hamilton.

Lewis Hamilton conseguiu apenas o oitavo lugar, com problemas na afinação do carro desde o início do fim de semana. Hamilton começou com uma configuração com menos apoio aerodinâmico, passou para uma com mais apoio no segundo treino, mas o resultado não foi bom e por isso teve de reverter à primeira forma. Hamilton não ficou com um compromisso que lhe permitisse dar mais, enquanto Russell se manteve com a mesma e conseguiu tirar melhor partido dela. O #63 larga da segunda linha da grelha, num regresso aos tempos em que era chamado de “Sr. Sábado” pelos média britânicos.

Foto: Martin Trenkler