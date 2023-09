F1, GP da Itália: FIA explicou porque os Ferrari não foram penalizados | AutoSport

Charles Leclerc e Carlos Sainz estiveram sob investigação, com suspeitas de terem ficado acima do tempo máximo estipulado para este fim de semana na Q1 da qualificação. O tempo máximo foi estipulado para evitar acumulação de tráfego em pista, numa medida a pensar na segurança. Mas os pilotos foram ilibados e. por isso, as penalizações não foram aplicadas.

A FIA explicou que os pilotos estiveram sempre acima da velocidade necessária para ficar abaixo do tempo máximo estipulado (1:41). No entanto, para não atrapalharem a volta lançada de outros pilotos, tiveram de levantar o pé:

“Ambos os pilotos permaneceram acima da velocidade necessária para ficar abaixo de 1min41s durante a maior parte da volta, especialmente nas retas. Em ambos os casos, os comissários descobriram que os pilotos se afastaram dos outros para não atrapalharem”, dizia o comunicado da FIA. “Os comissários decidiram, portanto, que isso não pode ser visto como ‘pilotagem lenta desnecessária’ e que havia uma razão válida para não cumprirem o limite de tempo. Portanto, foi decidido não tomar nenhuma ação adicional”.