F1, GP da Itália: Ferrari faz esquecer os erros do passado | AutoSport

Se havia um fim de semana para evitar erros e fazer esquecer agruras do passado, o do GP de Itália era o ideal. Monza encheu-se de Tifosi para a qualificação e não ficaram desiludidos, com Carlos Sainz a mostrar mais uma vez que está em boa forma. O piloto espanhol foi ameaçando nos treinos livres e na qualificação não desperdiçou a oportunidade de conquistar a pole em Monza frente aos tifosi. A Ferrari apresenta-se forte neste fim de semana, com um ritmo muito interessante, com ambos os pilotos a lutar pela pole.

Já sabemos que os sábados costumam ser melhores que os domingos para a Ferrari, mas para já é tempo de festa em Monza e em Maranello, com a primeira pole de Sainz em 2023 e a terceira do ano para a Scuderia, numa prestação tremenda do piloto que já foi apontado à Audi e cujo futuro na equipa italiana não é garantido. Sainz foi “apenas” 0.013 seg. mais rápido que Verstappen, o suficiente neste desporto em que margens curtas fazem a diferença. Também Charles Leclerc esteve perto de conseguir a pole, mas esta foi para o espanhol. É um grande peso que sai de cima da equipa, que tem de aproveitar para fazer uma corrida sem erros. A Red Bull é claramente a favorita, mas a Ferrari parece ter uma palavra a dizer amanhã.