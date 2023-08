F1, GP da Itália: Fernando Alonso aposta na Ferrari e na… Williams | AutoSport

Monza. O templo da velocidade. O ponto mais alto do ano para os Tifosi e uma das pistas mais rápidas do ano, com caraterísticas muito próprias. Aqui, a velocidade de ponta e o menor arrasto são essenciais para conseguir boas prestações. Fernando Alonso olha para duas equipas com atenção para este fim de semana: Ferrari e Williams.

Citado pelo autosport.com, o piloto espanhol da Aston Martin considera que a Ferrari e a Williams apresentam caraterísticas que podem traduzir-se num bom resultado para ambas e até por pódios:

“Vão ser rápidos”, explica o espanhol. “Acho que duas equipas vão destacar-se aqui. Uma é a Williams, com a velocidade máxima que eles mostraram durante a temporada, e a outra será a Ferrari. Tal como no Canadá, estas longas retas, curvas curtas, chicanes e coisas do género, são super-rápidos. Estas duas equipas serão, penso eu, o maior desafio para nós em termos de competitividade e poderão lutar pelo pódio entre elas.”