F1, GP da Itália, Carlos Sainz: “Foi uma corrida muito dura” | AutoSport

Talvez o melhor Carlos Sainz da época 2023. O piloto espanhol da Ferrari fez uma exibição tremenda, conseguindo um excelente terceiro lugar, conquistado com muito suor.

Sainz largou bem, mas teve de se defender de Max Verstappem. Depois teve de se defender do seu colega de equipa, depois de Sergio Pérez, e novamente de Charles Leclerc. A tudo isto, Sainz respondeu com uma dose assinalável de determinação, dando tudo, defendo-se no limite, mas nunca exagerando. Uma prestação excelente, que apenas não deu mais porque a Red Bull foi novamente mais forte. Mas Sainz tem motivos para estar satisfeito hoje:

“Foi uma corrida muito dura. Não podia ser mais dura. Foi uma corrida inteira sempre a dar o máximo, muito difícil manter os Red Bull atrás de mim. Claro que isso me obrigou a usar muito os pneus traseiros e no final e paguei o preço. Mas fiz o que podia para defender a posição. Conseguiu o terceiro lugar no final, mas foi uma corrida muito complicada. A luta com o Charles foi dura e renhida, mas é sempre um prazer lutar com o Charles, sempre que há essa oportunidade, e hoje foi assim. O Charles é um grande piloto, tal como são o Max e o Checo [Perez]. Divertimo-nos em pista e espero que o público também se tenha divertido. Temos de continuar a trabalhar no nosso ritmo de corrida, nos nossos pneus. Hoje estávamos a degradar um pouco mais os pneus e estávamos com um pouco menos de ritmo, mas é um grande passo em frente comparativamente a Zandvoort. Este fim de semana temos sido os melhores, esquecendo a Red Bull, o que é um bom resultado para a equipa, dadas as circunstâncias”.

Foto: Martin Trenkler