F1, GP da Itália, a Desilusão: Alpine | AutoSport

A montanha-russa da Alpine continua e depois de um excelente fim de semana em Zandvoort, um fim de semana para esquecer em Monza. Pierre Gasly nunca conseguiu sair da cauda do pelotão e Esteban Ocon teve uma corrida tão discreta que quase ninguém dava pela sua desistência.

Monza seria sempre um palco mais complicado as diferenças de potência do motor francês para os restantes, mas as diferenças não são tão vincadas ao ponto de atirar a equipa francesa para a cauda do pelotão, depois de ter conquistado um pódio, mesmo que tenha sido em condições especiais. Foi um fim de semana mal-executado por parte da Alpine, que continua com altos e baixos.

Foto: Martin Trenkler