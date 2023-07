F1, GP da Hungria, Toto Wolff: “Este novo formato é estranho” | AutoSport

Toto Wolff não gostou muito do novo formato de qualificação usado neste fim de semana em que se usam apenas pneus duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q3. Isto foi pensado para reduzir o número de conjuntos de pneus que a Pirelli tem de levar para as pistas a cada fim de semana. Mas Wolff não ficou muito agradado com o resultado.

“Em primeiro lugar, este formato de pneus é estranho porque ninguém percebe onde estamos. Ontem só conseguimos rodar com um médio e isso não foi nada bom.”

A mudança do formato em si é relativamente pacifica. O problema está nos treinos em que as equipas, por terem menos pneus à disposição, têm de gerir mais os pneus que usam nos treinos e, por isso, as primeiras sessões não dão tantas informações quanto as equipas desejariam. Hoje acabamos por ter uma qualificação interessante pelo que o resultado pode ser considerado positivo.