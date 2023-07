GP da Hungria F1: Siga a corrida AQUI | AutoSport

Volta 29 – Russell parou e saiu para a pista no 14º posto com pneus médios, ultrapassando na volta seguinte Nico Hülkenberg e alcançar o 13º posto.

Volta 28 – Russell tentou segurar Pérez, mas o piloto mexicano conseguiu com sucesso a manobra de ultrapassagem ao piloto da Mercedes… foi por pouco que ambos não se tocaram.

Volta 27 – Sem conseguir ultrapassar Russell, Sainz perdeu a posição para Pérez na curva 1, baixando para o 7º posto da classificação.

Volta 25 – Sergio Pérez parou, deixando os pneus duros na box e regressando à pista com pneus médios e entre os dois Ferrari, na 7ª posição.

Volta 24 – Verstappen regressou à pista na frente do pelotão, ficando a 2.6s de Pérez, que ainda não parou.

Volta 24 – Paragem do líder da corrida, Max Verstappen.

Volta 21 – Com alguma falta de ritmo no Aston Martin, Fernando Alonso parou para regressar à pista na 11ª posição com pneus duros.

Volta 20 – Charles Leclerc ultrapassou Lance Stroll e assume a nona posição da classificação.

Volta 19 – O segundo classificado parou na box e apesar de um tempo espetacular para troca de pneus (apenas 2 segundos), Piastri perdeu a posição em pista na primeira curva após a saída para o seu companheiro de equipa, que fez uma volta de saída das boxes muito rápida, comprovada com a volta mais rápida.

Volta 18 – Lando Norris responde a Hamilton e para logo na volta seguinte.

Charles Leclerc também parou mas ficou 9.4s parado no seu lugar no pitlane. Perdeu a posição para Sainz e Stroll em pista.

Volta 17 – Paragem para Lewis Hamilton, que não tem conseguido recuperar terreno para o McLaren de Lando Norris.

Volta 16 – Carlos Sainz parou para troca de pneus, regressando à pista em 11º lugar à frente de Stroll, que era o melhor classificado entre os pilotos que já tinham parado.

Volta 13 – Zhou retira o registo de melhor volta a Bottas, demonstrando que os pneus duros estão a funcionar bem nesta altura da corrida.

Volta 12 – Valtteri Bottas alcançou a melhor volta da corrida até agora, retirando esse registo a Max Verstappen, com pneus duros.

Volta 10 – Param Lance Stroll, Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda, todos com pneus duros. O piloto japonês ficou mais tempo parado do que os adversários e perdeu a posição para Bottas e Albon, que tinha parado na volta anterior.

Volta 9 – Alexander Albon foi o primeiro piloto a parar na box para troca de pneus, saindo com pneus duros para o novo turno de condução.

Volta 8 – Zhou Guanyu penalizado com 5 segundos por ter sido considerado responsável pelo incidente na primeira curva da corrida e que resultou na desistência dos dois pilotos da Alpine.

Volta 8 – Pérez ultrapassa Alonso, subindo a 7º da classificação. O seu companheiro de equipa, Verstappen, mantém-se na frente da corrida com 2.4s de avanço sobre Piastri.

Volta 6 – Sergio Pérez pressiona Fernando Alonso pelo sétimo posto, enquanto Carlos Sainz ainda se mantém atrás do seu companheiro de equipa Charles Leclerc.

Volta 5 – Nas repetições é possível ver que Zhou, depois do mau arranque, toca na traseira do AlphaTauri de Daniel Ricciardo na travagem para a curva 1, que por sua vez bate em Ocon e este no seu companheiro de equipa.

Volta 3 – Esteban Ocon também abandona a prova húngara.

Top 10:

Max Verstappen, Red Bull Oscar Piastri, McLaren Lando Norris, McLaren Lewis Hamilton, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Carlos Sainz, Ferrari Fernando Alonso, Aston Martin Sergio Pérez, Red Bull Nico Hülkenberg, Haas Lance Stroll, Aston Martin

Volta 2 – Sainz fez um mega arranque com os macios, passando de 11º para sexto na primeira volta. Pierre Gasly abandona a corrida no final da volta inaugural com danos no Alpine.

Volta 1 – Mau arranque de Zhou Guanyu e um toque entre os dois Alpine. Entretanto, Max Verstappen assumiu a liderança do pelotão e Oscar Piastri saltou para a segunda posição, deixando Norris no terceiro posto, com Lewis Hamilton a perder três posições na classificação.

Todos os pilotos com pneus médios, exceto Sergio Pérez (9º) e George Russell (18º) com pneus duros, Carlos Sainz (11º), Lance Stroll (14º), Pierre Gasly (15º) e Yuki Tsunoda (17º) com pneus macios. Entre os primeiros, Lando Norris arranca com pneus médios novos, ao contrário do que fazem todos os pilotos com este composto no top 10.

Hamilton and Verstappen on the front row, the two McLaren drivers tucked in behind



Excitement levels 💯#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/BmkOtcuHZT — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Temperaturas

Temperatura da pista: 49.2 ºC

Temperatura do ar: 28.4 ºC

Humidade: 34%

Probabilidade de chuva para esta corrida: 0%

Dados da Pista:

Primeira corrida –1986

Comprimento da pista – 4.381km

Distância de corrida – 306.63 km

Nº de voltas – 70

Volta recorde – 1:16.627 Lewis Hamilton (2020)

Foto: Martin Trenkler