F1, GP da Hungria: Red Bull volta a bater novo recorde, agora nas paragens nas boxes | AutoSport

A Red Bull continua a bater recordes e se não bastava ter sido a primeira equipa a conseguir 12 vitórias consecutivas, ontem também voltou a bater o recorde nas paragens nas boxes.

Os Bull´s já tinham o recorde da paragem mais rápida com as rodas de 13 polegadas, com um registo de 1.82 segundo, na paragem de Max Verstappen no GP do Brasil de 2019. Com a introdução das rodas maiores e mais pesdadas pensou-se que as paragens sub 2 segundos não aconteceriam mais. Pois bem, ontem a Red Bull fez a paragem de Sergio Pérez em 1.98, um novo recorde em paragens com estas rodas de 18 polegadas. A Red Bull tornou-se numa máquina praticamente imparável e até nestes “pormenores” isso se nota. Foi a 12ª vitória consecutiva, a 44ª vitória para Verstappen, a sétima consecutiva para o neerlandês que está apenas a 2 do recorde de Sebastian Vettel. A Red Bull soma e segue.

Foto: Peter Fox/Getty Images