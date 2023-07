F1, GP da Hungria, Oscar Piastri: “Vamos analisar porque tive tantas dificuldades com os pneus” | AutoSport

Oscar Piastri voltou a estar na luta pelo top 3, mas acabou por terminar fora do pódio, um pouco à semelhança do que aconteceu em Silverstone. O jovem australiano começou bem a corrida, mas acabou por ver o seu esforço ir por água abaixo com dificuldades na gestão dos pneus nos stints seguintes. Piastri admitiu que tem de aprender a gerir melhor os pneus e que vai analisar o que aconteceu:

“O primeiro stint foi bom, o arranque foi excelente e depois do primeiro pit stop as coisas pioraram. Vamos analisar porque tive tantas dificuldades com os pneus, pois foi claramente um ponto-chave para esta corrida. Ainda tenho muito a aprender e esta terá sido a primeira corrida com tanta degradação e tantas paragens nas boxes. Não há maneira fácil de aprender estas coisas. Muito contente com o que fiz nas primeiras 15 voltas, mas foi uma pena não manter nas restantes. Tentei trazer os pneus para a temperatura ideal da melhor forma, mas claramente não fiz um bom trabalho nesse capítulo. Foi uma corrida exigente do ponto de vista físico, com muitas curvas, e o meu pescoço ressente-se desse esforço. Muito calor também e uma volta muito curta com muita ação, esta é talvez uma das corridas mais exigentes do ano.”

Foto: Martin Trenkler