F1, GP da Hungria: Notas AutoSport | AutoSport

O Hungaroring voltou a ser palco de uma corrida interessante, apesar das conhecidas dificuldades para ultrapassar e a curva 1 do traçado húngaro voltou a ser determinante para alguns dos protagonistas do Grande Prémio da Hungria.

Max Verstappen – nota 9.5

O líder do campeonato continua imbatível em corrida e só não teve nota máxima porque desta vez não foi tão forte na qualificação. Ficou a muito pouco da pole position, mas não encontrou o melhor carro desde o curto treino livre 1 até essa sessão e não atingiu o objetivo na qualificação.

Em corrida passou facilmente para a frente e a partir desse momento não teve qualquer adversário à sua altura e do seu RB19.

Lando Norris – nota 8

Lando Norris destacou-se na sessão de qualificação, mas viu Lewis Hamilton a ser mais rápido do que todos os outros pilotos e perdeu uma possível posição de partida na primeira fila da grelha. O primeiro momento da corrida, e um dos mais importantes, escolheu mal a sua trajetória e foi ultrapassado pelo companheiro de equipa. Conseguiu ainda recuperar terreno durante a paragem de Oscar Piastri e alcançar o segundo posto, defendendo-o bem na fase final da corrida.

Sergio Pérez – nota 8

O piloto mexicano da Red Bull conseguiu alcançar a Q3 e discutir um lugar na grelha entre os dez primeiros, mas não foi apenas o nono mais rápido. Tendo de recuperar durante a corrida, Sergio Pérez encontrou adversários com bom ritmo pela frente, mas conseguiu terminar no pódio. Foi um bom resultado para lhe dar ânimo para a próxima prova, depois de uma má fase. A ultrapassagem a Oscar Piastri foi no ‘braço’ e comprovou a abordagem forte do piloto mexicano ao GP da Hungria.

Lewis Hamilton – nota 7

Depois da celebração pela conquista da pole position, um ano e meio depois da última, Lewis Hamilton teve uma má largada e perdeu três posições que não conseguiu recuperar durante a corrida. Ainda tentou alcançar Pérez com um último stint com ritmo alto, mas não foi possível.

Oscar Piastri – nota 7

Baixou muito o ritmo após a primeira paragem na box, mas o seu primeiro turno de condução foi muito bom. O jovem australiano está a encurtar terreno para o seu companheiro de equipa e a tirar o melhor partido da versão atualizada do MCL60. Falhou pela segunda vez consecutiva o pódio, mas dá a impressão que isso pode ocorrer muito em breve.

George Russell – nota 8

O que perdeu na qualificação, sendo eliminado na Q1 e queixando-se do tráfego nessa altura da sessão, recuperou na corrida. Sempre com um ritmo alto apanhou facilmente Carlos Sainz perto do final da prova e beneficiou da penalização de 5 segundos a Charles Leclerc. Precisou apenas de cerca de 6 voltas para alcançar o piloto monegasco, não necessitando de o ultrapassar para ficar com a sexta posição, quando a diferença entre os dois pilotos da equipa italiana era superior a cinco segundos.

Foi um dos pilotos com melhor performance na corrida, sendo pena o que não conseguiu fazer em qualificação.

Charles Leclerc – nota 5

A Ferrari está a perder terreno para as equipas adversárias e sem conseguir ganhar posições na corrida em comparação com a qualificação, Charles Leclerc não ajudou quando entrou em excesso de velocidade na via de acesso às boxes para a sua paragem. Perdeu a sexta posição por causa de um erro seu, mas também não é normal as constantes discussões com o seu engenheiro de corrida via rádio, numa altura em que tem de se concentrar na prova. A responsabilidade não é só do monegasco neste caso.

Carlos Sainz – nota 6

Errou menos do que o seu companheiro de equipa e conseguiu recuperar posições no arranque, passando para lugares pontuáveis depois de uma menos bem conseguida qualificação. Esteve na frente de Leclerc e até chegou a rodar no quarto lugar, mas o SF-23 não teve mais ritmo.

Fernando Alonso – nota 6

Foi aguerrido como nos habituou, mas na Hungria o Aston Martin foi uma máquina diferente daquela que vimos no início da temporada, o que é normal tendo em conta o ritmo de desenvolvimento imposto pela McLaren e Mercedes. Terminou no nono posto, sem conseguir alcançar os Ferrari.

Lance Stroll – nota 7

O piloto canadiano alcançou o último posto de acesso aos pontos logo após a partida, mas começando a corrida com pneus macios teve de parar ainda antes das 10 voltas. Só teve pneus usados duros para a corrida e conseguiu recuperar posições e somar 1 ponto.

Alexander Albon – nota 8

Valtteri Bottas – nota 6

Daniel Ricciardo – nota 7

Nico Hülkenberg – nota 6

Yuki Tsunoda – nota 6

Zhou Guanyu – nota 3

Kevin Magnussen – nota 4

Logan Sargeant – nota 4

Esteban Ocon e Pierre Gasly – sem nota

Foto: Martin Trenkler