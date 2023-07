F1, GP da Hungria: Lewis Hamilton lidera TL3 com muitos pontos de interesse | AutoSport

Lewis Hamilton terminou a derradeira sessão de treinos do GP da Hungria com o melhor tempo, seguido de Max Verstappen, que apresento algumas queixas de instabilidade do eixo traseiro e Sergio Pérez, com uma boa sessão. Há ainda muita incerteza sobre o que poderemos ter na qualificação de mais logo, agendada para as 15h.

A última hora de Treinos Livres começou com vários carros em pista, num asfalto completamente seco e céu limpo, em condições ideais para a prática do desporto. Alfa Romeo, Alpha Tauri, Red Bull e Ferrari foram logo para a pista com o resto das equipas a esperar mais alguns minutos.

Max Verstappen instalou-se no primeiro lugar com o tempo de 1:18.478 com os pneus médios, seguido de perto por Sergio Pérez, também com médios. Charles Leclerc, com médios, estava a um segundo.

Os Alpine aproximaram-se do topo da tabela, com 15 minutos da sessão decorridos, com a McLaren a ser a última a entrar em pista. Neste fim de semana, com o novo formato de qualificação e com a necessidade de poupar pneus, este treino seria interessante para ver o verdadeiro ritmo das equipas, até porque as condições da pista eram mais representativas do que vimos ontem.

Os primeiros tempos da McLaren colocaram a equipa no top 5, com Oscar Piastri em quarto e Lando Norris em quinto (ambos em pneus macios), numa altura em que as equipas começaram a usar pneus macios para preparar a qualificação de mais logo.

Os Alfa Romeo começaram as suas simulações de qualificação e Valtteri Bottas acabou no segundo posto, com Zhou Guanyu em terceiro, com a pista a evoluir e os pneus macios a darem mais aderência.

Max Verstappen queixava-se de instabilidade no eixo traseiro, talvez motivada pelo vento que soprava na pista (as queixas foram-se repetindo ao longo da sessão).

A meio da sessão, Max Verstappen mantinha o melhor tempo, seguido de Bottas, Zhou, Norris e Pérez. Alex Albon, Piastri, Pierre Gasly, Logan Sargeant e Lewis Hamilton mantinham-se no top 10.

Nos últimos vinte minutos do treino, Fernando Alonso (macios) tirou 0.128 seg ao tempo de Verstappen e instalou-se no topo da tabela. Pouco depois, Lando Norris (médio) tirou mais de dois décimos ao tempo de Alonso e colocou o seu McLaren no topo da tabela de tempos. Mas Lewis Hamilton (macios), o primeiro a entrar no segundo 17, tirando mais dois décimos ao tempo de Norris. A primeira volta de Verstappen com pneus macios deu “apenas” o segundo lugar, com o neerlandês a ficar a 0.250seg. de Hamilton. Nico Hulkenberg conseguiu o quarto tempo (macios), com o alemão a mostrar mais uma vez a sua velocidade nos sábados.

A sessão chegou ao fim, com Lewis Hamilton no topo da tabela com o tempo de 1:17.706, seguido de Max Verstappen (+0.250 seg) e Sergio Pérez a completar o top 3 (+0.256 seg.). Nico Hulkenberg e Lando Norris completavam o top 5. Seguiam-se George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Valtteri Bottas.

Se o cenário do TL3 se mantiver na qualificação, poderemos ter surpresas. Verstappen não estava muito confortável e Pérez parece ter encontrado algum ritmo. Mas a Mercedes, especialmente Hamilton parecem estar em forma, tal como a McLaren com Norris a ficar a apenas 0.271 seg. do melhor registo, com pneus médios. A McLaren tem mais performance para dar. Russell não está tão à vontade nesta pista e a Ferrari mostrou muito pouco até agora. Da Aston Martin chegam sinais mistos, com uma sessão que ficaram um pouco afastados dos melhores tempos. Mas fizeram as voltas rápidas numa fase em que a pista ainda estava a evoluir, pelo que pode haver algo mais do lado da Aston. A Alfa Romeo pareceu estar com um ritmo interessante, tal como Nico Hukenberg que voltou a deixar Kevin Magnussen muito longe.

A qualificação vai permitir tirar todas as dúvidas. É só esperar até as 15h.

Foto: Martin Trenkler