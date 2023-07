F1, GP da Hungria: Lewis Hamilton fez a pole, top 3 separado por 0.085 seg. | AutoSport

Que grande qualificação em Hungaroring! Talvez tenha sido o novo formato, talvez tenha sido apenas a pista, mas a qualificação para o GP da Hungria foi uma das mais animadas do ano e Lewis Hamilton regressou ao topo, numa pista onde se dá muito bem. O piloto da Mercedes conseguiu a pole, ficando 0.003seg. a frente de Max Verstappen que se teve de contentar com o segundo posto, à frente de Lando Norris que ficou a 0.085 seg. do melhor tempo.

Com 45ºC de temperatura do asfalto e 26ºc de temperatura do ar e com a chuva a ser apenas uma recordação, os pilotos prepararam-se para uma qualificação diferente, em que teríamos apenas pneus duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q3, numa proposta que visa diminuir o número de pneus usados por fim de semana de 13 para 11 conjuntos de quatro pneus.

Este novo formato e a chuva de ontem, com as equipas a pouparem pneus e a chuva a retirar aderência, não tínhamos uma ideia clara da ordem que poderíamos ter nesta qualificação. A Red Bull era favorita, mas Max Verstappen teve problemas de estabilidade do eixo traseiro no TL3. A McLaren e a Mercedes mostraram excelente ritmo, ao contrário da Ferrari que ficou abaixo do esperado e a Aston Martin esteve algo discreta, mas poderia surpreender, numa pista que, teoricamente, os favorece.

Outra das novidades era o regresso de Daniel Ricciardo, com a missão de fazer o melhor possível num Alpha Tauri que continua com muitos problemas.

Q1

Como seria de esperar, com as borrachas mais duras, os pilotos não demoraram a entrar em pista com as borrachas mais duras disponibilizadas pela Pirelli neste fim de semana. Valtteri Bottas surpreendeu com o primeiro tempo mais rápido, ficando à frente de Verstappen, Piastri, Pérez e Norris, com Zhou em sexto. George Russell e Lewis Hamilton conseguiram o terceiro e quarto lugar nas suas primeiras voltas lançadas. Na segunda volta, Pérez subiu ao segundo lugar, com Verstappen em terceiro, numa altura em que o tempo de Piastri tinha sido apagado por exceder os limites de pista, mas o australiano regressou ao quarto lugar na tentativa seguinte, com Norris a subir ao quarto posto pouco depois. Verstappen tirou 0.1 seg ao tempo de Bottas e assumiu a primeira posição, a meio da sessão.

Nesta fase tínhamos na zona de eliminação Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, com a pista a ficar melhor a cada volta e com a zona de eliminação a ser ocupada por muitos pilotos, à medida que os tempos iam caindo. Esteban Ocon, com um novo conjunto de duros, encontrou quase um segundo, o que mostrava a evolução da pista.

Zhou Guanyu tratou de fazer o melhor tempo, seguido de Pérez e Leclerc, com Alonso e Verstappen no top 5, quando faltavam apenas três minutos para o fim, com os pilotos da Mercedes em risco. Lando Norris tinha melhorado o seu tempo, mas viu a volta ser apagada por exceder os limites de pista.

Eliminados na Q1 ficavam Alex Albon, Yuki Tsunoda, George Russell, Kevin Magnussen e Logan Sargeant. Zhou Guanyu ficou com o melhor tempo (1:18.143), seguido de Verstappen, Pérez, Sainz e Leclerc. A sessão iria dar que falar com vários pilotos incluindo Lando Norris e Pierre Gasly a desrespeitar o suposto “Acordo de Cavalheiros” muitas vezes referido nas situações em que há mais trânsito nas últimas curvas.

Q2

A Q2, apenas com pneus médios, começou de forma mais tranquila com apenas três carros na pista nos primeiros minutos da sessão (Pérez, Stroll e Ocon). Max Verstappen instalou-se no topo da tabela de tempos com o tempo de 1:17.296, um tempo que foi apagado por exceder os limites de pista, o que “ofereceu” o primeiro lugar a Lando Norris (1:17.328), seguido de Oscar Piastri e Sergio Pérez, com Alonso e Hamilton no top 5 nesta fase.

No final das primeiras tentativas tínhamos Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll e Max Verstappen na zona de eliminação, isto a meio da sessão em que os pilotos regressaram às boxes para colocar um novo conjunto de pneus marcados a amarelo.

Verstappen foi o primeiro a regressar à pista para tentar fazer um tempo antes da confusão voltar e fez a sua primeira volta sozinho, enquanto o resto das equipas preparavam ainda as últimas voltas. O neerlandês fez o segundo tempo, ficando Norris ainda com o melhor tempo. Lewis Hamilton destronou Verstappen e ficou com o segundo lugar, enquanto Bottas assinava o quarto melhor tempo.

Eliminados na Q2 ficavam Carlos Sainz, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Pierre Gasly (tempo apagado). Lando Norris ficou com o melhor tempo, seguido de Hamilton, Verstappen, Bottas e Piastri.

Q3

Sergio Pérez e Fernando Alonso foram os primeiros a ir para a pista, mas os pilotos foram gradualmente entrando em pista para a última sessão de qualificação. Lando Norris foi o primeiro a entrar no segundo 16, destronando Pérez que tinha colocado a primeira referência na tabela.Mas Max Verstappen tratou de tirar 0.3 seg. ao tempo de Norris, instalando-se no primeiro lugar, seguido de perto por Lewis Hamilton que assinou o segundo lugar. Assim, no final das primeiras tentativas, tínhamos Verstappen, Hamilton, Norris, Alonso e Pérez no top 5.

Nas derradeiras tentativas, Pérez estava no início da fila, com Hamilton em último. Verstappen não conseguiu melhorar o seu registo, mas Lando Norris conseguiu e subiu ao segundo lugar. Mas Hamilton guardou o melhor para o fim e conseguiu melhorar o tempo, apenas por 0.003 seg. uma margem curta que mostra a competitividade desta sessão.

Destaques

Foi uma excelente qualificação com Lewis Hamilton a destacar-se e a mostrar que a Mercedes tem potencial para mudar o cenário e tentar a vitória amanhã, com Max Verstappen muito perto e com o natural favoritismo. Hamilton brilhou, mas as diferenças são muito curtas, até para Lando Norris que voltou a mostrar toda a sua qualidade, tal como Oscar Piastri que ficou com o quarto lugar para a corrida de amanhã, a prova que a evolução da McLaren resultou em cheio.

Quem se destacou também foi Zhou, com um quinto lugar, à frente de Leclerc e Bottas, com a Alfa Romeo muito bem neste fim de semana e a Ferrari novamente a comprometer. Fernando Alonso foi apenas oitavo e Pérez, em clara crise de confiança, foi apenas nono, à frente de Nico Hulkenberg, que continua a brilhar na Haas.

Destaque negativo para Carlos Sainz e George Russell, com o espanhol a falhar a Q3 por 0.002 seg. e Russell a ver a sua vida dificultada com o trânsito do final da Q1. Lance Stroll voltou a ficar longe do colega de equipa e para a Alpine, mais uma qualificação para esquecer, com Ocon em 12º e Gasly em 15º. Kevin Magnussen também atravessa uma má fase, muito longe da velocidade do colega de equipa.

Por fim, Daniel Ricciardo, que na primeira qualificação com a Alpha Tauri, conseguiu ficar à frente do colega de equipa, o melhor que podia desejar neste regresso à competição. Hungaroring promete uma excelente prova e poderemos ter algumas surpresas. A corrida está agendada para as 14h.