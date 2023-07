F1, GP da Hungria, Lewis Hamilton: “Ainda estamos longe das vitórias” | AutoSport

Depois da festa de ontem, com uma pole position arrancada a ferros, Lewis Hamilton não teve argumentos para se manter na frente do pelotão. Com um mau arranque, o britânico caiu para quarto e a partir daí a corrida ficou comprometida. Mas Hamilton não considera que tenha feito muita diferença, pois a Mercedes não teve ritmo suficiente para levar a melhor sobre a concorrência:

“No arranque as rodas patinaram e a partir daí estive sempre sob ataque nas primeiras curvas. No final não interessa muito, não tinha o ritmo para segurar os adversários. Não houve uma volta que eu gostasse de fazer com o carro, as sensações no carro não foram boas hoje. Não tivemos ritmo e embora tenha ficado um pouco melhor já perto do final, foi muito duro e sabia que seria incapaz de passar o Sergio [Pérez]. Temos de aproveitar os pontos positivos, mas ainda estamos longe das vitórias”.

Foto: Martin Trenkler