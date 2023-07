F1, GP da Hungria: Lando Norris partiu a louça… literalmente | AutoSport

Lando Norris não se destacou apenas em pista, com mais uma excelente prestação do piloto da McLaren. Nas celebrações do pódio, Norris voltou a usar o truque já usado por António Félix da Costa, de bater com a garrafa no pódio para provocar um jato de champanhe mais forte. Em Silverstone já tinha derrubado o troféu de Max Verstappen, hoje voltou a fazê-lo com uma diferença: hoje o troféu era de porcelana e ficou irremediavelmente marcado. Lando Norris a deixar a sua marca de diversas formas.