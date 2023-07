F1, GP da Hungria, Kevin Magnussen: “O carro melhorou, mas piorou para o meu estilo” | AutoSport

Kevin Magnussen tem enfrentado dificuldades na Haas. O piloto dinamarquês não tem conseguido igualar as prestações de Nico Hulkenberg, especialmente em qualificação, onde as diferenças têm sido gigantes. Magnussen explicou que o carro tem evoluído numa direção que o prejudica:

“O Nico é claramente capaz de fazer muito mais numa volta”, admitiu o dinamarquês. “Estou muito atrás dele em voltas rápidas. Na corrida estamos mais perto, mas os pontos fortes do meu estilo de condução estão a trabalhar contra mim neste momento, com as limitações do carro. O carro melhorou, mas piorou para o meu estilo. E o problema parece estar a tornar-se cada vez maior. Nunca passei por algo assim antes, mas tenho a certeza de que podemos resolver o problema”, acrescentou Magnussen.