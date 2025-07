F1, GP da Hungria: Informações e Horários

O Grande Prémio da Hungria deste fim de semana marca o 40.º aniversário do evento na pista de Hungaroring e é a última corrida de Fórmula 1 antes da pausa de verão. Após a corrida, a pista receberá mais um teste de desenvolvimento de pneus Pirelli nos dias 5 e 6 de agosto para a temporada de 2026.

A Ferrari, a Racing Bulls e a McLaren participarão cada uma por um dia, enquanto a Alpine correrá nos dois dias. O teste foca-se na avaliação das novas construções de pneus — com homologação prevista para 1º de setembro — e compostos protótipos, que devem ser aprovados até 15 de dezembro. Mais seis dias de testes seguirão em Monza, Mugello e Cidade do México.

Novo asfalto na reta da meta

O Hungaroring passa por grandes melhorias, principalmente na pit lane, na reta da meta, no complexo de boxes e na bancada principal. O paddock já foi renovado, e a área do grid e a pit lane foram repavimentadas com 860 toneladas de asfalto especialmente formulado para reduzir ondulações e melhorar a consistência. Esta nova superfície foi testada durante as corridas GT no início de julho e será analisada mais detalhadamente quanto aos níveis de aderência.

Normalmente, a evolução da pista é significativa ao longo do fim de semana, especialmente na sexta-feira e no sábado. Pode ocorrer granulação durante as primeiras sessões de treinos, mas deve diminuir à medida que a borracha se acumula. A elevada degradação térmica dos pneus também é um desafio, mesmo na qualificação, especialmente nas curvas finais, se a gestão dos pneus for deficiente.

A história do circuito

O Grande Prémio da Hungria passou a fazer parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1986, marcando a primeira corrida atrás da Cortina de Ferro, e tem permanecido uma presença constante no calendário desde então, incluindo durante a temporada de 2020 afetada pela Covid.

Lewis Hamilton detém o recorde de maior sucesso no Hungaroring, com oito vitórias, nove pole positions e doze pódios. Michael Schumacher é o segundo em termos de vitórias e poles, com quatro vitórias e sete pole positions, enquanto Kimi Raikkonen está logo atrás de Hamilton em pódios, tendo subido ao pódio nove vezes.

Entre as equipas, a McLaren tem o melhor recorde neste circuito, com doze vitórias. A Williams e a Ferrari seguem de perto, com sete vitórias cada. Em termos de pole positions, a McLaren e a Mercedes estão empatadas com nove, enquanto a Ferrari garantiu oito. No entanto, a Ferrari lidera no total de pódios no Grande Prémio da Hungria, com vinte e nove, seguida pela McLaren, com vinte e cinco, e pela Williams, com dezoito.

Dois pilotos atuais conquistaram as suas primeiras vitórias na Fórmula 1 nesta pista. Fernando Alonso venceu em 2003 pela Renault, e Esteban Ocon conquistou a sua primeira vitória em 2021 pela Alpine, efetivamente a mesma equipa sediada em Enstone, mas com um novo nome.

Os pneus escolhidos

Os compostos dos pneus para o Grande Prémio da Hungria permanecem os mesmos do ano passado, com C3 como duro, C4 como médio e C5 como macio. Embora o novo composto C6 tenha sido introduzido este ano como a opção mais macia, ele é considerado extremo demais para o Hungaroring devido às exigências da pista. Embora as cargas reais não sejam muito altas, a curta volta causa um desgaste acumulado nos pneus. Além disso, as altas temperaturas ambientes e a superfície escura da pista levam a uma degradação térmica significativa. No ano passado, a pista registou a temperatura mais alta da temporada, com 58,6 °C.

Os Horários

Data Sessão Horário (local)

01 Ago Treino Livre 1 12:30 – 13:30

01 Ago Treino Livre 2 16:00 – 17:00

02 Ago Treino Livre 3 11:30 – 12:30

02 Ago Classificação 15:00 – 16:00