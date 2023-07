F1, GP da Hungria, Fernando Alonso: “Novo formato de qualificação é horrível” | AutoSport

Fernando Alonso não ficou fã do novo formato de qualificação. O espanhol rotulou o novo formato de horrível e que a gestão necessária durante os treinos livres prejudica o espetáculo.

Alonso fez a análise à qualificação e pareceu até satisfeito com o oitavo posto, olhando às curtas diferenças entre as equipas, reconhecendo, no entanto, que esperava um pouco mais:

“Estava à espera de algo mais, mas a qualificação foi renhida e estamos a quatro décimos da pole, o que é mais ou menos normal. Com menos uma décima, estaríamos no quarto lugar, por isso estou contente com a qualificação e com o carro, agora está tudo muito renhido nos primeiros lugares, é o que é e vamos tentar subir”, disse, citado pela marca.com.

Quanto à sua opinião sobre a qualificação, o espanhol não podia ser mais claro:

“É horrível, para mim. Não acho que tenha acrescentado muito hoje. As pessoas querem ver uma qualificação em que todos saem rápidos e progridem ao longo das sessões, mas tivemos de poupar muita borracha nos treinos livres. Não me parece que seja isso que a F1 quer. É claro que temos de tentar aprender com os nossos erros, mas não votaria nesse formato”.