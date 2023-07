F1, GP da Hungria, Fernando Alonso: “Estamos com dificuldades” | AutoSport

A Aston Martin perdeu gás e já não é a equipa sensação do momento. Esse rótulo foi entregue à McLaren com a Aston revelar problemas e uma falta de andamento clara. Fernando Alonso admitiu que a equipa caiu de rendimento e que enfrentam agora dificuldades:

“Tive uma corrida um pouco solitária, não tínhamos ritmo para atacar os carros da frente e eu tinha espaço suficiente para me defender atrás…”, explicou Alonso após a corrida. “Temos os dois carros nos pontos, mas estamos longe do que queríamos”, salientou.” Caímos de rendimento, estamos com dificuldades, é altura de cerrar os dentes, tentar perceber o que se passa no carro e melhorá-lo. Spa vai ser complicado, quanto mais treino, melhor para experimentar coisas, mas não os temos. O sprint não nos vai deixar fazer nada, mas mesmo que chova, estaremos prontos.”