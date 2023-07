F1, GP da Hungria: Fernando Alonso desconfia dos novos pneus da Pirelli | AutoSport

Fernando Alonso levantou algumas dúvidas sobre os novos pneus da Pirelli. A marca italiana introduziu pneus com uma nova construção (apesar de usar os mesmos compostos) para aguentarem melhor as exigências dos carros, mas segundo o espanhol, desde essa mudança que o equilíbrio de forças mudou.

Segundo Alonso, algumas equipas foram prejudicadas pela introdução e outras foram beneficiadas e isso nota-se agora na tabela de tempos:

“Estamos a um décimo da McLaren, por isso não é tão mau como o resultado pode parecer”, disse. “Mas sim, temos de melhorar, não há dúvida de que demos um passo para trás nas últimas corridas e toda a gente deu um passo em frente. Também é uma coincidência que, quando os novos pneus Pirelli chegaram a Silverstone, algumas equipas tenham tido mais dificuldades e outras estejam agora muito satisfeitas com o carro. Não somos só nós, penso que a Red Bull foi claramente atingida por estes pneus. Tinham dois carros na frente em todas as qualificações e em todas as corridas, e agora nem sequer estão na pole position. Em Silverstone, acho que o Max [Verstappen] estava apenas três segundos à frente do Lando [Norris, na corrida]. Portanto, vejo as coisas um pouco anormais desde Silverstone”.

“Obviamente, não melhorámos muito o carro em comparação com os principais concorrentes. Agora, todas as quintas-feiras vemos peças novas para todas as equipas. Por isso, agora é muito fácil ver quais são as equipas que trazem cada vez mais peças para o Grande Prémio. Mas acho que a Red Bull perdeu desempenho desde Silverstone, isso é um facto.”