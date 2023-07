F1, GP da Hungria, Esteban Ocon: “O assento partiu-se” | AutoSport

Esteban Ocon teve uma corrida muito curta. O piloto da Alpine apenas chegou ao final da reta da meta, vendo-se envolvido num incidente com o seu colega de equipa, depois de um toque na traseira desencadeado por Zhou Gunayu. Ocon lamentou o sucedido e revelou que o seu assento se partiu com a violência do impacto do carro no chão, depois de o carro levantar do chão:

“Não há muito para comentar. Sofremos um toque na curva 1. Um erro de Zhou que motivou um toque na traseira. O carro levantou do chão e quando voltou ao chão foi um grande impacto e o meu assento partiu-se com a força do impacto. Ambos os carros ficaram de fora da corrida e isso é consequência de largar de trás, pois as pessoas tendem a correr mais riscos. Vamos correr já no próximo fim de semana, o que é bom, pois podemos esquecer rapidamente este.

Foto: Martin Trenkler