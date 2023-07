F1, GP da Hungria: Daniel Ricciardo diz que o Alpha Tauri tem pouca aderência | AutoSport

Daniel Ricciardo fez o seu primeiro diagnóstico do seu novo monolugar, o Alpha Tauri. Nas duas primeiras sessões de treinos de ontem, Ricciardo sentiu as capacidades da sua nova máquina e já encontrou áreas onde se pode melhorar. Apesar das primeiras sensações terem sido boas, Ricciardo admitiu posteriormente que há muito trabalho a fazer.

No geral, o carro tem falta de aderência e dificuldade em colocar os pneus na janela correta de temperatura:

“Não me senti muito mal, para ser sincero. É óbvio que estávamos a fazer programas muito diferentes de todos os outros. Os tempos por volta não dão uma verdadeira representação, tenho a certeza que amanhã será melhor. Ainda estamos concentrados em tentar melhorar, sabemos sempre que tendemos a melhorar à medida que o fim de semana avança, o que é a forma correta de o fazer. Aprendemos algumas coisas interessantes, mesmo numa única sessão. Vamos ver o que conseguimos fazer esta noite”.

“Estamos com dificuldades de aderência geral. Acho que os pneus não estavam na janela certa, tanto com pouco combustível como com muito combustível. Só precisamos de perceber porquê – se precisamos de fazer uma volta de saída mais rápida ou mais lenta para a qualificação. Para a corrida, se precisamos de forçar mais, gerir mais. São coisas que, por vezes, são um pouco difíceis quando se está no cockpit sem olhar para os dados para compreender os pneus. Não foi o nosso melhor dia, sem dúvida, mas não é a primeira vez que digo que numa sexta-feira à noite e aos sábados e domingos muitas vezes é melhor.”