F1, GP da Grã-Bretanha, TL3: Charles Leclerc lidera sessão molhada | AutoSport

Tivemos meia hora de Treino Livre 3 com pista seca em que os pilotos conseguiram rodar em Silverstone sem problemas. A meio da sessão a chuva apareceu e desde então as equipas e os pilotos trataram de fazer algumas voltas com pneus intermédios e entender melhor a aderência da pista nestas condições. Charles Leclerc acabou por ficar com o melhor tempo (1:27.419), seguido de Alex Albon (+0.173) e Fernando Alonso (+0.365).

O início do TL3 ficou marcado pelo pequeno percalço da McLaren que se esqueceu de retirar um ventilador do carro de Lando Norris, que teve de parar no final da via da boxes para que um mecânico retirasse a peça extra (uma multa deverá estar a caminho da McLaren).

Carlos Sainz tratou de se colocar no topo da tabela de tempos (pneus macios), seguido de Max Verstappen e Sergio Pérez (ambos com pneus médios), que foi destronado pouco depois por George Russell (macios). A Ferrari começava bem o treino e Charles Leclerc (macios) tratou de se colocar em segundo lugar. No fim dos primeiros 15 minutos tínhamos ainda Fernando Alonso (médios), Lewis Hamilton (macios), Lando Norris (médios) e Yuki Tsunoda (médios) no top 10.

Lewis Hamilton tirou 0.016 seg. ao tempo de Sainz, mas Leclerc encontrou ainda mais tempo e foi meio segundo mais rápido que Hamilton.

A chuva começou a aparecer com vinte minutos de treino, com algumas pingas de chuva a cair numa parte da pista, numa altura em que Logan Sargeant se queixava de um fluxo de ar muito quente dentro do seu cockpit. Faltavam 35 minutos para o fim do treino e a pista foi considerada molhada, numa altura em que Alex Albon (macios) subiu ao segundo lugar, ficando a 0.173 seg. do tempo de Leclerc.

Seria muito difícil alguém melhorar os registos daqui para a frente, pois a chuva ia diminuindo a aderência da pista e o DRS foi desativado. Charles Leclerc ficou em pista com pneus macios, para tentar entender que tipo de aderência tinha nesta fase, enquanto o resto da grelha já tinha entrado nas boxes.

Lando Norris foi o primeiro a entrar para a pista com pneus intermédios, com Carlos Sainz, Alex Albon, Logan Sargeant e Charles Leclerc seguiram o exemplo de Norris e foram para a pista com os pneus marcados a verde.

Zhou Gunayu via a sua sessão terminar mais cedo com um problema na unidade MGU-H.

A chuva continuou a cair e os carros acabaram por regressar às boxes, durante alguns minutos. Max Verstappen regressou à pista com 12 minutos para o fim da sessão, com pneus intermédios, numa altura em que os intermédios duravam duas voltas no máximo.

Com a insistência da chuva, a pista acumulou mais humidade e se no início da sessão estávamos no segundo 27, agora rodava-se no segundo 40, enquanto as equipas recolhiam dados para a possibilidade de voltarem a enfrentar a pista molhada. Charles Leclerc ainda apanhou um susto, com um pião mesmo na última volta, sem consequências. Foi assim uma forma original de “festejar” o primeiro lugar no treino.

O top 10 ficava assim definido com Leclerc, à frente de Albon, Alonso, Pierre Gasly e Lewis Hamilton. Seguiam-se Logan Sargeant, Max Verstappen, George Russell e Yuki Tsunoda a fechar o top 10.

Não foi uma sessão que permitisse grandes conclusões. A Ferrari mostrou estar melhor que ontem, tal como a Mercedes, enquanto a Red Bull não chegou a rodar com pneus macios. Quem parece com vontade de se manter nos lugares de destaque é Alex Albon, que voltou a dar nas vistas. A qualificação está agendada para as 14 e 30.

Foto: Martin Trenkler