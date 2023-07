F1, GP da Grã-Bretanha: Siga a corrida AQUI | AutoSport

Volta 19 – Charles Leclerc entra nas boxes para colocar pneus duros. Regressa à pista em 12º.

Volta 17 – Sergio Pérez passa Alex Albon pelo décimo posto, enquanto Alonso tem dificuldades em segurar Gasly, mas vai mantendo o oitavo posto. Oscar Piastri tem agora a volta mais rápida e o ritmo da McLaren mesmo a gerir, é muito competitivo. Charles Leclerc tenta defender-se de Russell, na luta pelo quarto posto.

Volta 15 – Fernando Alonso tem o oitavo lugar em risco, com Pierre Gasly interessado na posição. George Russell já fez 16 voltas com os pneus macios, pelo que a degradação é menor que o esperado e a estratégia de uma paragem deve ser a preferida. Verstappen vai cavando o fosso para Norris.

Volta 12 – Max Verstappen tem agora dois segundos de vantagem para Lando Norris, que está a conseguir seguir o ritmo do Red Bull, um excelente sinal para a McLaren. Piastri também está por perto. A luta pelo quaart lugar estabilizou. Sergio Pérez já é 11º.

Volta 10 – Esteban Ocon para nas boxes para desistir. Lewis Hamilton passou Alonso na volta 7 e está agora no sétimo posto, tentando chegar à luta do quarto posto entre a dupla da Ferrari e Russell.

Volta 7 – Ordens de equipa na McLaren. Piastri tem ordens para não atacar Norris. Hamilton ataca Alonso pelo sétimo lugar. O trio Leclerc, Russel e Sainz continua a dar espetáculo. Sergio Pérez é agora 13º, iniciando a sua recuperação. Nico Hulkenberg falhou a defesa ao piloto mexicano e perdeu uma parte da sua asa dianteira. Hulk entra nas boxes na volta seguinte para troca de asa e pneus.

LAP 5/52



Verstappen zips past Norris to re-take the lead at Brooklands



But the McLarens are sticking with him for the time being!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/5LPLMPp8kB