F1, GP da Grã-Bretanha, Q2: Lance Stroll e Esteban Ocon eliminados | AutoSport

Se na Q1, a chuva baralhou as contas, na Q2 o sol apareceu e dava uma ajuda a seca a pista. Mais uma vez, criou-se uma fila de monolugares na via da boxes, com a chuva a ameaçar novamente, apesar de o sol começar a despontar.

Alonso foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, entrando logo no segundo 30, destronado pouco depois por Lando Norris, seguido de Carlos Sainz, Esteban Ocon, George Russell e Charles Leclerc. Verstappen foi apenas terceiro, atrás de Pierre Gasly que conseguiu melhorar o tempo do neerlandês pouco depois.

Fernando Alonso destacava-se de novo e fazia o melhor tempo, com Alex Albon a ficar com o segundo posto (+0.100 seg). Seguiam-se Leclerc, Norris e Gasly.

Logan Sargeant e Lance Stroll, que tinham feito tempos para assegurar o top 10, viram as suas voltas serem apagadas por excederem os limites de pista.

A cinco minutos do fim, Oscar Piastri colocou-se no topo da tabela, seguido de Verstappen e Alonso, com os tempos a caírem cada vez mais rapidamente. Na zona de eliminação tínhamos Russell. Hulkenberg, Stroll, Sargeant e Bottas (que não participava na sessão). Hamilton tirou 0.022 seg. ao tempo de Piastri, mas Norris conseguiu tirar meio segundo ao tempo do seu compatriota, numa sessão que prometia mais surpresas.

Ninguém parecia chegar ao tempo de Norris, com Alex Albon a ficar a 0.025 seg. do tempo do piloto da McLaren. Vertappen tratou de entrar no segundo 27, quando a bandeira de xadrez foi mostrada. Piastri acabou por entrar no segundo lugar.

Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas foram eliminados na Q2. O top 5 nesta sessão foi Verstappen, Piastri, Norris, Albon, Sainz. Seguiram-se Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly e Russell.