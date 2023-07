F1, GP da Grã-Bretanha, Q1: Sergio Pérez eliminado em sessão movimentada | AutoSport

Silverstone pregou uma partida aos milhares de fãs que foram ver ao vivo a qualificação e apresentou-se cinzenta, coberta por um mar de nuvens carregadas de água. Com a probabilidade de chuva durante a sessão de 100%, com 22.3 °C de temperatura de pista e 20.9 °C de temperatura do ar, e uma humidade de 79%, as condições iriam exigir muita atenção e cuidado por parte dos pilotos.

Nestas condições, a luta pela pole ficava um pouco mais aberta e o favoritismo dos suspeitos do costume caía por terra.

Os primeiros minutos da qualificação foram movimentados com os Mercedes a colocarem nos primeiros lugares na via das boxes, quando ainda faltavam dois minutos para a luz verde. Havia uma mistura de escolha de pneus, com alguns a escolherem pneus macios, outros a escolherem pneus intermédios. A maioria dos pilotos elegeu sair com pneus macios, com Leclerc, Sainz, Sargeant, Magnussen e Hulkenberg escolheram os pneus marcados a verde. A pista apresentava-se seca o suficiente e Leclerc pediu para regressar às boxes para colocar pneus macios.

As primeiras voltas foram cautelosas, com Lewis Hamilton a fazer um pião e a escapar da caixa de gravilha, mostrando a pouca aderência que havia nesta fase.

Os primeiros tempos foram feitos no segundo 34, com Max Verstappen a entrar no segundo 33, numa altura que já não tínhamos pneus intermédios em pista. Fernando Alonso chegou ao segundo 31 quando faltavam 12 segundos para o fim da sessão. Verstappen viu o seu tempo ser apagado por limites de pista, mas logo na volta seguinte regressou ao segundo posto. Lando Norris subiu ao terceiro lugar, com Leclerc a subir ao segundo posto. Com os tempos a cair de forma vertiginosa nesta fase. George Russell passou para o topo da tabela. Alonso voltou a baixar a referência e foi o primeiro a entrar no segundo 30, tirando 0,6 décimos ao tempo de Russell.

Nesta fase, estavam na zona de eliminação Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Alex Albon e Kevin Magnussen, com os tempos a continuarem a cair.

Com seis minutos para o fim, a chuva instalou-se de forma leve, sem que os pilotos sentissem necessidade para trocar de pneus. Verstappen já tinha tirado 0.011 seg, ao tempo de Alonso e estava na frente, mas com a chuva que caía parecia difícil os tempos melhorarem.

Com três minutos para o fim da sessão, o carro de Magnussen ficou parado no meio da pista, com a bandeira vermelha a ser mostrada. Sergio Pérez colocou-se logo na saída da via das boxes, ele que estava em 14, com apenas três minutos para se afastar da zona de eliminação. Maz Verstappen preparava-se para se juntar à fila formada na saída das boxes, tocou na parede da via das boxes e danificou a asa dianteira. A chuva parou durante a interrupção e assim, havia hipóteses dos pilotos conseguirem melhorar os registos. Mas com apenas 3 minutos, os pilotos teriam apenas uma volta para conseguir a vaga para a Q2. Os tempos melhoraram muito e Albon passou para o topo da tabela, destronado por Lando Norris pouco depois.

Valtteri Bottas ficou parado na pista mesmo no final da sessão. Ficavam eliminados da Q1 Pérez, Tsunoda, Zhou, de Vries e Magnussen. Lando Norris ficou com melhor tempo, numa sessão decidida na última volta e com muitos confrontos em pista pela melhor posição, especialmente entre Hamilton e Verstappen.