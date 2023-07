F1, GP da Grã-Bretanha: Pirelli diz que criticar os pneus é “fácil” | AutoSport

A Pirelli estreou neste fim de semana pneus novos, com borrachas iguais às que vinham sendo usadas, mas com uma construção diferente, pensada para aguentar as exigências de pistas como Silverstone, em que as forças G colocam grandes desafios aos pneus.

Mas alguns pilotos queixaram-se de falta de aderência nestes pneus o que motivou uma resposta de Mario Isola a comentar o seguinte:

“Penso que é normal, quando se é o único fornecedor, receber algumas críticas”, afirmou Isola, citado pelo Motorsport.com. “O que eu sempre digo é que se a crítica é boa, ou para melhorar, é sempre mais do que bem-vinda. Compreendo que, por vezes, os pilotos não estejam satisfeitos com o desempenho ou o comportamento do pneu. Mas, por vezes, também há algumas situações estranhas. Por exemplo, no ano passado, tivemos o primeiro ano com os novos carros e as novas jantes de 18 polegadas e lembro-me que todos os pilotos estavam satisfeitos. Disseram: ‘Finalmente, não temos sobreaquecimento, podemos atacar’. Tivemos muitas corridas com muita ação em pista. Este ano, voltam a criticar o sobreaquecimento. Temos os mesmos pneus do ano passado. Estamos a tentar fazer o nosso melhor. Criticar o pneu, por vezes, é fácil. Eu ouço os pilotos porque eles são os heróis do nosso desporto e devem estar felizes. Mas nem sempre é fácil fazê-los felizes.”