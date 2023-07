F1, GP da Grã-Bretanha, o herói esquecido: Oscar Piastri | AutoSport

Já ninguém se lembra da novela que envolveu a contratação de Oscar Piastri pela McLaren. O jovem australiano viu-se envolvido numa batalha jurídica entre a Alpine, a sua antiga equipa, e a McLaren. Uma batalha que agora começa a ser justificada.

Piastri era piloto da Alpine, mas com a presença de Fernando Alonso e Esteban Ocon, ficou parado um ano como piloto de reserva, não tendo perspetivas de ganhar um lugar na equipa francesa. Piastri começou a tratar do seu futuro e acertou com a McLaren, na mesma altura que Alonso “roeu a corda” e foi para a Aston Martin. A Alpine tentou salvar a mão e manter o piloto, mas os tribunais acabaram por dar razão a Piastri e à McLaren. O hype da novela foi grande, com muitos a questionarem o porquê de tanto esforço para assinar com Piastri, um piloto que não tinha feito uma corrida sequer na F1. A resposta tem sido servida de forma clara e inequívoca.

Piastri tem sido, de longe, o melhor estreante, com uma postura muito madura (lembrar a forma inteligente como encarou o fim de semana do Mónaco), sem cometer muitos erros e a mostrar serviço quando é chamado para isso. Ontem, podia ter sido o seu primeiro pódio, mas o Safety Car entrou na pista no momento errado. Lando Norris ficou com os louros todos, mas não podemos esquecer a exibição madura, de um estreante que chegou a ser mais rápido que Norris. Piastri vai dar que falar e quando tiver um carro à altura do seu talento… cuidado com ele.

Destaque também para Alex Albon, que tem sido por diversas vezes o herói esquecido. Com um Williams, conseguiu conquistar já 11 pontos, sendo 13º na classificação geral. Albon a mostrar aos mais céticos do que é capaz.