F1, GP da Grã-Bretanha, o Destaque: Lando Norris | AutoSport

De Max Verstappen já se disse quase tudo esta época e merecia ser destacado por mais uma vitória inquestionável em Silverstone. Mas pelo fim de semana que fez, pela forma como se mostrou e lutou, Lando Norris merece ser o Destaque desta corrida.

O sétimo pódio do piloto da McLaren surge de forma inesperada, depois do pacote de atualizações implementado na Áustria que fez a equipa subir de forma, com um nível de performance quer era impensável nas primeiras corridas do ano. Mas o que Norris fez foi bem mais do que aproveitar um carro melhorado. Liderou a corrida, geriu o andamento e defendeu-se de forma sublime. Norris mostrou toda a sua qualidade e levou a McLaren ao pódio, em casa, perante o público britânico. Uma prestação brilhante de Norris, que só precisa de um carro capaz, para se juntar às lutas pelas vitórias.

Foto: Martin Trenkler