F1, GP da Grã-Bretanha: Notas AutoSport | AutoSport

Para concluir a análise ao GP da Grã-Bretanha, lançamos as notas AutoSport, numa das melhores corridas do ano até agora:

Max Verstappen – Nota 10

Mais um fim de semana perfeito para Max Verstappen que controlou as operações. Mais uma vez, barba, unhas e cabelo para o neerlandês que ficou com a pole, a vitória e a volta mais rápida, a terceira vez que o consegue.

Lando Norris – Nota 10

Com o material que tinham em mãos, não se podia pedir mais ao piloto britânico. Ficou perto da pole, liderou a corrida e aguentou o ataque feroz de Lewis Hamilton, mesmo estando com pneus duros, contra os macios do piloto Mercedes. Uma prestação brilhante de Norris.

Lewis Hamilton – Nota 8

Conseguiu uma excelente recuperação durante a corrida, num fim de semana que foi de altos e baixos. Teve a sorte do seu lado para chegar ao pódio, mas estava no sítio certo à hora certa e isso também tem de ser louvado.

Oscar Piastri – Nota 9

O pódio ficava -lhe muito bem. O piloto australiano fez uma corrida irrepreensível e poucos se lembraram que se tratava de um estreante. Não cometeu erros, foi rápido, inteligente e só teve azar na entrada do Safety Car. Não foi desta, mas certamente que Piastri vai subir ao pódio mais tarde ou mais cedo.

George Russell – Nota 8

Não foi uma corrida sensacional por parte de Russell, que anda algo afastado das exibições que já fez no passado, em que mostrou todo o seu potencial. Mas foi um fim de semana sólido por parte do britânico. com um bom resultado para a equipa.

Sergio Pérez – Nota 6

Conseguiu o sexto lugar, depois de uma boa recuperação, mas ficou longe do seu colega de equipa, voltou a comprometer na qualificação e o bom sinal que tinha dado na corrida anterior não se confirmou. Talvez um dos momentos menos positivos da carreira de Pérez.

Fernando Alonso – Nota 7

Esperava-se mais da Aston Martin, e Alonso foi a nossa “Desilusão” da semana. Mas o espanhol, apesar de discreto, amealhou pontos importantes e foi regular ao longo do fim de semana. Não foi mau, mas esperavamos um pouco mais.

Alex Albon – Nota 8

A Williams foi muito competitiva em Silverstone e basta ver que Logan Sargeant foi 11º. Mas Alex Albon conseguiu mais quatro pontos importantes em mais uma excelente prestação de um piloto que tem mostrado uma forma digna de nota, provando aos mais céticos que merece um lugar na F1.

Charles Leclerc – Nota 5

Mais um fim de semana menos conseguido por parte da Ferrari, com implicações para os seus pilotos. Leclerc foi quarto na qualificação e na corrida foi vítima de um stint fraco com os pneus duros, que obrigou a equipa a recalibrar e parar duas vezes. Com os pneus duros, Leclerc nunca pareceu capaz de colocar um ritmo competitivo em pista. A partir daí foi correr atrás do prejuízo.

Carlos Sainz – Nota 5

O espanhol também teve um fim de semana atribulado. Pela primeira vez, mostrou não estar satisfeito com as ordens da equipa e passou Leclerc na qualificação, deixando de respeitar a ordem inicialmente imposta. Em corrida, ficou também de mãos atadas estrategicamente com o Safety Car e não teve argumentos para segurar a concorrência nas voltas finais.

Logan Sargeant – Nota 8

Valtteri Bottas – Nota 8

Nico Hulkenberg – Nota 7

Lance Stroll – Nota 4

Zhou Gunayu – Nota 4

Yuki Tsunoda – Nota 5

Nyck de Vries – Nota 5

Pierre Gasly – Desistiu

Kevin Magnussen – Desistiu

Eteban Ocon – Desistiu

Foto: Martin Trenkler