F1, GP da Grã-Bretanha: McLaren muito melhor depois das atualizações | AutoSport

O péssimo arranque de temporada da McLaren começa, aos poucos, a ser esquecido. A McLaren tem dados passos certeiros nas atualizações que tem implementado e é o segundo fim de semana consecutivo que vemos a equipa de Woking a lutar pelas melhores posições, apenas por mérito próprio e não por acaso.

Lando Norris tratou de se colocar perto de Max Verstappen nesta qualificação e voltou a provar porque é um dos melhores. Mas Oscar Piastri também disse presente e no primeiro fim de semana com as atualizações no seu carro, mostrou que pode andar perto de Norris, apesar de ser o seu primeiro ano. A McLaren já sabia que tinha uma excelente dupla, mas faltava apenas o carro. Aos poucos, o MCL60, já na sua versão B, começa a mostrar potencial. Sinais positivos para a equipa britânica.