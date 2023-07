F1, GP da Grã-Bretanha: McLaren imita a Red Bull? | AutoSport

A McLaren tem dados passos impressionantes com uma melhoria significativa na sua performance, nas últimas corridas, e já há quem diga que tenham copiado o conceito da Red Bull para o conseguir, olhando para a semelhança de algumas peças. Andrea Stella não concorda

Segundo o diretor da McLaren, trata-se apenas de ir buscar inspiração no melhor chassis da atualidade, tentando aplicá-lo à realidade da equipa:

“Tenho a certeza de que todas as equipas se inspiraram no carro da Red Bull, tal como se inspiram em todas as fotografias que as equipas tiram de qualquer outro carro. Quase todas as equipas têm fotógrafos profissionais que aproveitam o máximo de oportunidades possível, e isso é inspiração. Eu prejudicaria o nosso departamento aerodinâmico se dissesse: ‘Oh, sim, vimos isso e agora temos a solução'”, disse Stella citado pelo GPblog. “Vemos isso e pensamos que ´talvez possamos usar esta ideia´. Mas depois temos de fazer o nosso próprio trabalho com a nossa própria iteração, caso contrário não chegamos a algo que realmente funcione. O elemento chave é compreender que alguns conceitos têm mais potencial, o que nos permitirá desenvolver mais rapidamente e durante mais tempo”.