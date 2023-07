F1, GP da Grã-Bretanha: Max Verstappen vence, Lando Norris brilha | AutoSport

Silverstone serviu-nos uma excelente corrida. Max Verstappen acabou por vencer a prova, como se esperava, mas a McLaren deu espetáculo, com Lando Norris a liderar a corrida por duas voltas, e a aguentar o segundo lugar de forma brilhante. O piloto da McLaren fez uma exibição brutal e mereceu o pódio. Lewis Hamilton aproveitou o Safety Car para ganhar uma vaga no pódio e terminar no terceiro lugar. Uma corrida espetacular com grandes lutas.

O GP da Grã-Bretanha foi uma das melhores corridas do ano. A tendência que temos visto mantém-se e a distância da concorrência para a Red Bull vai diminuindo. A Red Bull continua rápida demais para os adversários, mas aos poucos, vamos vendo as distâncias a ficarem cada vez menores. Verstappen voltou a dominar a corrida, apesar de ter deixado escapar a liderança nas primeiras voltas, depois de um arranque menos conseguido. Norris agarrou a oportunidade e conseguiu ficar na frente até que o DRS foi ativado e aí, o britânico ficou sem argumentos para segurar Verstappen. O neerlandês foi cavando o fosso e tinha uma margem confortável, depois de um excelente stint com pneus médios, numa corrida em que a degradação foi menor que o esperado e a estratégia de uma paragem resultou. Veio então o Safety Car, depois do motor de Kevin Magnussen ter entregado a alma ao criador. No recomeço, a pouco mais de 15 voltas para o fim, o Safety Car saiu de pista e Verstappen conseguiu uma boa vantagem para a concorrência. Ficou em primeiro lugar até ao fim da corrida, mas com os pneus macios a não darem o que neerlandês esperava, a distância para Lando Norris manteve-se nos três segundos até ao fim da corrida. Mais uma excelente vitória de Verstappen, a sexta consecutiva e a 11ª consecutiva para a Red Bull.

Lando Norris terminou a corrida em segundo depois de uma prestação brilhante. Largou melhor que Verstappen, agarrou-se ao segundo lugar e foi rodando a um ritmo um pouco abaixo do da Red Bull, o que há três semanas seria considerado impossível. A corrida parecia estar controlada, mas veio o Safety Car e a McLaren arriscou ao colocar os pneus duros nos dois carros. Os macios pareciam a melhor opção, mas a aposta revelou-se correta. Os McLaren aqueceram rapidamente os pneus e Lando Norris defendeu-se como um campeão de outro campeão, Hamilton, que não conseguiu passar por Norris. Uma tarde brilhante de um piloto igualmente brilhante, que foi pela primeira fez ao pódio perante o seu público.

Lewis Hamilton acabou a corrida no pódio, depois de tudo ter tentado para passar Norris. O #44 da Mercedes começou na sétima posição, mas conseguiu uma boa recuperação, fruto de um ritmo de corrida bem melhor do que o ritmo de qualificação. Foi bafejado pela sorte, quando o Safety Car entrou em pista e ganhou o lugar a Oscar Piastri nas boxes. Não foi a corrida mais impressionante que vimos de Hamilton, mas foi uma excelente prestação, muito sólida com um bom trabalho de equipa.

Oscar Piastri acabou por ser o azarado do dia. Rodou na terceira posição durante mais de metade da corrida. Foi às boxes pouco antes do Safety Car entrar e ficou a perder com isso, com os adversários da frente a perderem menos tempo nas suas paragens, sob SC. Piastri chegou a ser mais rápido de Norris nas primeiras voltas, mas a equipa deu ordens para manter o lugar. Uma decisão sensata de uma equipa que precisava de um bom resultado como este. Piastri acabou em quarto, um lugar abaixo do que merecia, mas mostrou todo o seu potencial.

George Russell foi quinto e durante a corrida manteve um ritmo sólido, tendo feito um stint impressionante com os pneus macios, que só deveriam durar dez voltas. Russell fez render os macios durante mais do dobro do previsto. Mas com os médios e o Safety Car acabou por ver Hamilton passar para a sua frente. Uma boa prova de Russell.

Sergio Pérez teve alguma sorte. No primeiro stint conseguiu recuperar até ao top 10, tendo largado de 15º, mas o Safety Car permitiu reagrupar o pelotão e o mexicano fez valer a qualidade do seu Red Bull. Mas o sexto lugar, com um carro vencedor sabe a pouco.

Fernando Alonso não tem cumprido a promessa. Depois de dizer que a Aston Martin iria terminar sempre no pódio, a premonição tem-se revelado pouco acertada. Alonso nunca teve ritmo para ir atrás do top 5 e teve de se contentar com as lutaas com Gasly. Geriu a sua corrida como pôde, mas nunca mostrou um ritmo espantoso. Quem voltou a espantar foi Alex Albon, que voltou a estar sempre nas lutas pelo top 10. Chegou a passar um Ferrari numa luta “no braço” e ficou à frente dos carros da Scuderia que voltou a ficar mal na fotografia. Charles Leclerc e Carlos Sainz andaram nas lutas pelo top5, mas o Safety Car veio na pior altura para Sainz. Leclerc não teve ritmo nos pneus duros perdeu muito tempo no trânsito no segundo stint. Uma tarde para esquecer.

Destaque para Lance Stroll, que voltou a ficar muito longe de Fernando Alonso, para a Alpine, com uma dupla desistência, numa tarde negra. Valterri Bottas acabou no 12º, atrás de Logan Sargeant que ficou às portas do pódio, o que mostra a evolução da equipa. A Alpha Tauri confirmou o rótulo de equipa mais lenta.

Silverstone foi uma festa bonita, com uma grande corrida e com a promessa que a F1 pode melhorar. Não vai ser a tempo de nos dar uma boa luta pelo título, mas poderemos ter corridas entusiasmantes.