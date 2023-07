F1, GP da Grã-Bretanha: Max Verstappen mete a quinta | AutoSport

Como parar Max Verstappen? É esta a pergunta que se coloca neste momento. Depois da quinta pole consecutiva (sete no total em 2023) Verstappen parece imparável. Com 81 pontos de vantagem para Sergio Pérez, o segundo classificado, Verstappen vai a caminho do tri, sem ser perturbado.

Mesmo para a Red Bull, esta época tem sido um passeio e ainda não vimos uma vitória de outra equipa sem ser da estrutura austríaca. Mas na qualificação de hoje vimos uma tendência que parece se acentuar a pouco e pouco. A concorrência parece mais próxima. Ainda não está próxima o suficiente para assustar, mas gradualmente, as distâncias vão se diluindo. Talvez possamos ter uma boa segunda metade de época. Por essa altura já tudo deverá estar praticamente resolvido, mas as corridas podem ganhar mais cor. Para já, o “Verstappen Show” continua.