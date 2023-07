F1, GP da Grã-Bretanha: Max Verstappen lidera, McLaren mantém-se no pódio | AutoSport

Max Verstappen segue na frente da corrida, com a McLaren bem instalada no top 3

O arranque foi surpreendente, com Max Verstappen a perder a liderança para Lando Norris, que liderou duas voltas, até o DRS entrar em cena. Verstappen regressou ao primeiro lugar enquanto a McLaren deu ordens para não haver ataques entre colegas de equipa. As lutas pelo top 10 eram intensas, com Charles Leclerc a defender-se de George Russell, com Carlos Sainz por perto. Mais atrás. Fernando Alonso tentava defender-se de Hamilton, sem sucesso.

A corrida estabilizou a partir da volta 7, com poucas mudanças de posições e com a gestão dos pneus a começar a fazer-se sentir. A chuva começa a querer aparecer, mas com muito pouca intensidade, sem influenciar as estratégias que pareciam convergir para uma paragem apenas.

A Ferrari mandou entrar Charles Leclerc na volta 19, para colocar pneus duros, mantendo as opções em aberto, enquanto a McLaren mantinha um ritmo saudável.

A meio da corrida as jogadas estratégicas começam a ser feitas e apesar da McLaren estar bem, a Ferrari parou mais cedo com Leclerc e tenta algo diferente, apesar do rimo pouco animador com as primeirsa voltas nos duros. Verstappen tem uma vantagem saudável e parece ter mais ritmo para mostrar.