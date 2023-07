F1, GP da Grã-Bretanha: Max Verstappen faz a pole, McLaren coloca dois carros no top3 | AutoSport

Max Verstappen conseguiu a quinta pole consecutiva em 2023. A Red Bull voltou a confirmar o favoritismo, mas o destaque foi para a McLaren que conseguiu colocar Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Uma grande prestação dos homens da McLaren, que ficaram à frente dos dois Ferraris (Charles Leclerc quarto e Carlos Sainz quinto) e à frente dos Mercedes (George Russell sexto, Lewis Hamilton sétimo). Alex Albon, Fernando Alonso e Pierre Gasly completaram o top 10.

O filme da qualificação

Q1

Silverstone pregou uma partida aos milhares de fãs que foram ver ao vivo a qualificação e apresentou-se cinzenta, coberta por um mar de nuvens carregadas de água. Com a probabilidade de chuva durante a sessão de 100%, com 22.3 °C de temperatura de pista e 20.9 °C de temperatura do ar, e uma humidade de 79%, as condições iriam exigir muita atenção e cuidado por parte dos pilotos.

Os primeiros minutos da qualificação foram movimentados com os Mercedes a colocarem-se nos primeiros lugares na via das boxes, quando ainda faltavam dois minutos para a luz verde. Havia uma mistura de escolha de pneus, com alguns a escolherem pneus macios, outros a escolherem pneus intermédios. A maioria dos pilotos elegeu sair com pneus macios, excepto Leclerc, Sainz, Sargeant, Magnussen e Hulkenberg escolheram os pneus marcados a verde. A pista apresentava-se seca o suficiente e Leclerc pediu para regressar às boxes para colocar pneus macios.

As primeiras voltas foram cautelosas, com Lewis Hamilton a fazer um pião e a escapar da caixa de gravilha, mostrando a pouca aderência que havia nesta fase.

Os primeiros tempos foram feitos no segundo 34, com Max Verstappen a entrar no segundo 33, numa altura que já não tínhamos pneus intermédios em pista. Fernando Alonso chegou ao segundo 31 quando faltavam 12 segundos para o fim da sessão. Verstappen viu o seu tempo ser apagado por limites de pista, mas logo na volta seguinte regressou ao segundo posto. Lando Norris subiu ao terceiro lugar, com Leclerc a subir ao segundo posto. Com os tempos a cair de forma vertiginosa nesta fase. George Russell passou para o topo da tabela. Alonso voltou a baixar a referência e foi o primeiro a entrar no segundo 30, tirando 0,6 décimos ao tempo de Russell.

Nesta fase, estavam na zona de eliminação Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Alex Albon e Kevin Magnussen, com os tempos a continuarem a cair.

Com seis minutos para o fim, a chuva instalou-se de forma leve, sem que os pilotos sentissem necessidade para trocar de pneus. Verstappen já tinha tirado 0.011 seg, ao tempo de Alonso e estava na frente, mas com a chuva que caía parecia difícil os tempos melhorarem.

Com três minutos para o fim da sessão, o carro de Magnussen ficou parado no meio da pista, com a bandeira vermelha a ser mostrada. Sergio Pérez colocou-se logo na saída da via das boxes, ele que estava em 14º, com apenas três minutos para se afastar da zona de eliminação. Quandp Max Verstappen preparava-se para se juntar à fila formada na saída das boxes, tocou na parede da via das boxes e danificou a asa dianteira. A chuva parou durante a interrupção e assim, havia hipóteses dos pilotos conseguirem melhorar os registos. Mas com apenas 3 minutos, os pilotos teriam apenas uma volta para conseguir a vaga para a Q2. Os tempos melhoraram muito e Albon passou para o topo da tabela, destronado por Lando Norris pouco depois.

Valtteri Bottas ficou parado na pista mesmo no final da sessão, estragando a volta aos últimos da fila. Ficavam assim eliminados na Q1 Pérez, Tsunoda, Zhou, de Vries e Magnussen. Lando Norris ficou com melhor tempo, numa sessão decidida na última volta e com muitos confrontos em pista pela melhor posição, especialmente entre Hamilton e Verstappen.

Q2

Se na Q1, a chuva baralhou as contas, na Q2 o sol apareceu e dava uma ajuda a seca a pista. Mais uma vez, criou-se uma fila de monolugares na via da boxes, com a chuva a ameaçar novamente, apesar de o sol começar a despontar.

Alonso foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, entrando logo no segundo 30, destronado pouco depois por Lando Norris, seguido de Carlos Sainz, Esteban Ocon, George Russell e Charles Leclerc. Verstappen foi apenas terceiro, atrás de Pierre Gasly, que conseguiu melhorar o tempo do neerlandês pouco depois.

Fernando Alonso destacava-se de novo e fazia o melhor tempo, com Alex Albon a ficar com o segundo posto (+0.100 seg). Seguiam-se Leclerc, Norris e Gasly.

Logan Sargeant e Lance Stroll, que tinham feito tempos para assegurar o top 10, viram as suas voltas serem apagadas por excederem os limites de pista.

A cinco minutos do fim, Oscar Piastri colocou-se no topo da tabela, seguido de Verstappen e Alonso, com os tempos a caírem cada vez mais rapidamente. Na zona de eliminação tínhamos Russell. Hulkenberg, Stroll, Sargeant e Bottas (que não participava na sessão). Hamilton tirou 0.022 seg. ao tempo de Piastri, mas Norris conseguiu tirar meio segundo ao tempo do seu compatriota, numa sessão que prometia mais surpresas.

Ninguém parecia chegar ao tempo de Norris, com Alex Albon a ficar a 0.025 seg. do tempo do piloto da McLaren. Vertappen tratou de entrar no segundo 27, quando a bandeira de xadrez foi mostrada. Piastri acabou por entrar no segundo lugar.

Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas foram eliminados na Q2. O top 5 nesta sessão foi Verstappen, Piastri, Norris, Albon, Sainz. Seguiram-se Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly e Russell.

Q3

Tal como na Q1 e na Q2, as equipas não quiseram esperar e foram logo para a pista assim que tal foi autorizado, tentando escapar ao perigo iminente da chuva, apesar do sol ainda espreitar por entre as nuvens. Na Q2, Verstappen, os dois McLaren, Albon e Sainz tinham sido os mais rápidos, mas a pista ia secando cada vez mais e a Max Verstappen parecia ser o grande favorito.

Lewis Hamilton foi o primeiro a sentar-se no primeiro lugar, mas Verstappen (único com pneus novos) tratou de tirar mais de meio segundo ao tempo do piloto Mercedes. Oscar Piastri conseguiu o terceiro tempo, seguido de Leclerc e Sainz.

As derradeiras voltas iriam ser com pneus novos para todos o que poderia tornar o fim da qualificação emocionante.

A três minutos do fim da sessão, os carros regressaram à pista para as últimas tentativas, com Verstappen a ficar para o fim, enquanto os Ferrari e os Mercedes estavam no começo da fila. Leclerc começou o seu derradeiro esforço em primeiro, mas não conseguiu destronar Verstappem com Sainz a ficar em terceiro e Russell em quarto. Verstappen conseguiu melhorar a sua marca, confirmando a pole, mas o destaque foi para Lando Norris e Oscar Piastri que conseguiram o segundo e terceiro lugar, num excelente resultado para a McLaren. Seguiram-se as duplas da Ferrari e da Mercedes, com Albon a ficar à frente de Alonso e Gasly.

Foto: Martin Trenkler