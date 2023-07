F1, GP da Grã-Bretanha, Max Verstappen: “Com o carro certo, Lando Norris ganharia corridas” | AutoSport

Lando Norris já deixou o rótulo de promessa há muito tempo e é agora uma certeza na F1. Um dos pilotos mais talentosos do grid, Norris ainda não tem uma vitória em seu nome, aguardando que a McLaren lhe dê um carro capaz de lutar por isso. Max Verstappen elogiou o seu adversário (e amigo) e deu-lhe alguns conselhos.

Verstappen aconselhou Norris a ficar na McLaren e a confiar no processo que levará a equipa ao topo, tal como ele fez com a Red Bull. O campeão neerlandês admitiu que por vezes é frustrante esperar, mas o resultado acaba por ser positivo:

“Se Lando estivesse num carro vencedor, ele ganharia corridas. É tão simples quanto isso”, explicou Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha, citado pelo motorsport.com. “Às vezes, é preciso seguir o processo e acreditar nele. É preciso saber e ver que se está a atrair as pessoas certas para formar uma equipa vencedora. E é preciso pôr tudo em ordem. E eu confiei no nosso processo”.

“É claro que, por vezes, fui cético em relação a um novo parceiro de motor. Mas depois vimos o quanto eles estavam determinados a fazer com que resultasse. Por vezes tinha as minhas dúvidas e perguntava-me: será que vai mesmo funcionar? Não sabia. Claro que, por vezes, tinha uma espécie de [sentimento] de que talvez devesse ir-me embora. Mas, ao mesmo tempo, durante esses anos, também estava a evoluir muito como piloto. As pessoas às vezes dizem que a relva é mais verde do outro lado, mas a maior parte das vezes não é. E acho que é muito importante lembrarmo-nos deste tipo de coisas em situações como esta.”

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool