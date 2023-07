F1, GP da Grã-Bretanha: Estreia dos novos pneus da Pirelli | AutoSport

A Pirelli vai para Silverstone com pneus novos. Uma nova construção feita para suportar melhor as exigências destes carros, cuja performance aumentou do ano passado para este.

“A nova especificação confere ao pneu uma resistência extra contra a fadiga, mas não afeta quaisquer parâmetros técnicos ou o seu comportamento em pista. Todas as equipas já tiveram a oportunidade de experimentar a nova construção de pneus no Grande Prémio de Espanha, quando dois conjuntos foram colocados à disposição de cada piloto nos treinos livres. Os seus comentários estavam em linha com as nossas expectativas, especialmente no que diz respeito à transparência em termos de desempenho. A nova especificação também nos permite manter as pressões dos pneus dianteiros e traseiros praticamente inalteradas em comparação com o ano passado, apesar de um aumento significativo das cargas médias” afirmou Mario Isola na antevisão do GP da Grã-Bretanha. Os novos pneus, mais resistentes, foram pensados para aguentar as exigências de pistas como Silverstone, que colocam muito stress e cargas elevadas nas borrachas.

Depois de Monza, Silverstone é uma das pistas permanentes mais históricas do calendário da F1, tendo acolhido 57 Grandes Prémios. Em 2020, o Grande Prémio da Grã-Bretanha foi seguido, um fim de semana depois, por outro grande prémio para celebrar o 70º aniversário da primeira corrida de F1 da história – que teve lugar em Silverstone a 13 de maio de 1950. A equipa mais bem sucedida em Silvestone é a Ferrari, com 15 vitórias, enquanto Lewis Hamilton é o piloto mais condecorado em Silverstone, com oito vitórias.

As equipas terão o C1, o C2 e o C3 na Grã-Bretanha: uma escolha ditada pelas elevadas cargas de energia que Silverstone coloca nos pneus. Uma estratégia de duas paragens foi geralmente a mais popular em 2022. Todos os três compostos foram usados durante a corrida: incluindo na grelha de partida.



A Pirelli permanecerá em Silverstone de 11 a 12 de julho para um teste de desenvolvimento de pneus slick sem coberturas de pneus. Participam no teste a Red Bull (durante um dia), a Haas e a Williams.