F1, GP da Grã-Bretanha: As estratégias para a corrida | AutoSport

Espera-nos uma corrida com muita variabilidade estratégica, com as equipas a poderem optar pela via das duas paragens ou pela via da paragem única.

Os pneus macios não se revelaram uma boa opção depois dos treinos de sexta, com um nível de degradação elevado. Poderia pensar-se que foi com a pista verde e que os níveis de aderência não eram ainda os melhores, mas com a chuva que tem caído de forma intermitente e por isso os níveis de aderência ainda não estarão no ideal e o desgaste dos macios poderá ser significativo.

A escolha deverá recair na opção de uma paragem, pois apesar de ser uma estratégia ligeiramente mais lenta, privilegia a posição em pista e minimiza os riscos de uma segunda paragem e a diferença é de poucos segundos para a estratégia mais rápida. Por isso, deveremos ver muitos carros a começar com médios, passando para os duros. E com o arranque com os médios, as equipas poderão ter flexibilidade de mudar para uma estratégia de duas paragens, se a degradação acabar por ser maior do que o esperado.

O Safety Car tem sido uma presença quase constante nas corridas em Silverstone (89% de 2015 para 2022), o que poderá abrir alguma janela para estratégias diferenciadas.