F1, GP da Grã-Bretanha: Ambiente tenso na Ferrari durante a qualificação | AutoSport

O ambiente aqueceu na box da Ferrari na qualificação de ontem. Charles Leclerc e Carlos Sainz mostraram o seu descontentamento, um pelo comportamento do companheiro de equipa e outro pela opção da equipa.

Nos momentos finais da Q1, quando faltavam apenas três minutos para o fim da qualificação, os pilotos saíram das boxes para a pista com pouco tempo para conseguirem fazer a volta de lançamento e a volta rápida. A Ferrari pediu a Carlos Sainz para deixar passar Leclerc na via das boxes, o que não agradou ao espanhol.

“Não entendo porque me estão a pedir para fazer isto, mas ok” disse o espanhol que ainda confrontou a equipa com o facto de ele estar e maior perigo de ser eliminado. E terá sido isso que levou o espanhol a passar Leclerc nas últimas curvas da volta de lançamento. Leclerc foi irónico na sua reação no rádio , dizendo “Boa ultrapassagem Carlos, boa!”

No final da qualificação, Leclerc comentou o sucedido:

“Nas boxes é algo de que já estávamos à espera, pois estamos sempre a tentar sair ao mesmo tempo, pois é melhor gerir os carros que se aproximam, mas em pista é obviamente, numa corrida eu tenho a prioridade de escolher se quero estar na frente ou atrás, e noutra corrida é o Carlos que tem a prioridade de estar na frente ou atrás”, disse. “Tive a oportunidade de escolher aqui e decidi estar na frente, depois no final estávamos muito apertados no tempo e foi muito difícil para nós saber se íamos passar ou não antes da bandeirada e o Carlos decidiu ultrapassar, o que não é o ideal, nada de especial, com a adrenalina dentro do carro nessa altura não sabes se vais conseguir, sim, a mensagem de rádio foi provavelmente um pouco mais agressiva. Acho que o Carlos vai perceber muito bem”.

Do lado de Sainz, o episódio acabou também por ser minimizado:

“Tivemos uma qualificação difícil hoje, ele teve a prioridade durante todo o fim de semana (Leclerc), embora eu fosse o piloto em risco, mas no final, tudo correu bem”, disse Sainz à Fox Sports MX. “Amanhã vamos ter uma corrida muito divertida, a Mercedes foi a mais rápida ontem em ritmo de corrida, depois a Red Bull e depois deles a McLaren e nós, vai ser interessante com as condições de mudança.”

O ambiente esteve crispado, mas parece ter sido tudo resolvido de forma pacifica, graças à boa relação entre os pilotos.