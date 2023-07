F1, GP da Grã-Bretanha: A grelha para a corrida de hoje | AutoSport

Já é conhecida a grelha definitiva para o GP da Grã-Bretanha. O destaque vai para Valtteri Bottas que larga de último, por ter sido desclassificado da Qualificação de ontem. A equipa não conseguiu fornecer a amostra de combustível necessária aos comissários, o que levou a desclassificação e consequente despromoção ao fim do pelotão. O Alfa Romeo do finlandês parou no final da Q1, o que o impediu de passar à Q2, depois de ter garantido vaga na segunda parte da qualificação. A Alfa Romeo apenas conseguiu retirar 0,090 litros do carro de Bottas, o que está muito abaixo da quantidade exigida de um litro.