F1, GP da Grã-Bretanha, a Desilusão: Fernando Alonso | AutoSport

Fernando Alonso foi muito discreto em Silverstone e a profecia que fez de que a Aston Martin estaria sempre no pódio até ao fim da época não se confirma. Já é a segunda corrida que a Aston Martin não sobe ao pódio e, pior que isso, parece ter perdido algum terreno para os concorrentes.

Alonso não esteve propriamente mal durante o fim de semana, e cumpriu com o que podia ter feito. Mas ficou longe do que provavelmente desejaria, longe do que se esperava da Aston Martin, equipa que começa a ver outras equipas a ganharem protagonismo. Ainda é cedo para fazer diagnósticos e confirmar tendências, mas os primeiros sinais não são tão animadores para a Aston.