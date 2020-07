F1, GP da Estíria de F1: Esperar, e ver como “param as modas”

O diretor da corrida da Fórmula 1, Michael Masi revelou à Sky F1 a forma como tudo se vai processar daqui para a frente: “Vamos esperar e ver quando chegar a hora da qualificação e avaliar nesse momento as condições meteorológicas. Se as condições meteorológicas forem semelhantes às atuais (ndr, chuva torrencial a cair sobre o circuito), vamos adiar o início da qualificação e continuar a avaliar à medida que o tempo avança. A probabilidade é, pelo que estamos a ver neste momento, é que a chuva continue, mas vamos ter que fazer esse julgamento à medida que o dia avança” disse Masi, para quem o facto do helicóptero médico não poder voar nestas condições é outro fator a ter em conta: “Com o nosso hospital ‘primário’ a uma hora, hora e meia de distância, por estrada, em Graz, o facto do helicóptero médico não poder voar é outro fator na equação, e nunca iniciaríamos nenhuma sessão sem essa possibilidade, neste local onde nos encontramos”, disse Michael Masi, referindo ao facto do Hospital de Graz ficar longe, por estrada, única forma de lá chegar neste momento.