F1: GP da China não será reintegrado nem substituído em 2023 | AutoSport

O calendário apresentado pela F1 e que foi ratificado pelo Conselho Mundial da FIA vai ser mantido, apesar dos rumores de uma possível reintegração do GP da China ou do preenchimento da vaga deixada em aberto por outra prova.

Desde apresentação e ratificação do calendário da F1 que os rumores de uma possível prova de substituição foram permanecendo, apesar de perderem força ao longo do tempo. O que ganhou força foi uma possível reintegração do GP da China, agora que as regras COVID foram aligeiradas. Os organizadores da prova tentaram que a F1 regressasse ainda este ano à China, mas foi hoje confirmado que o calendário vai manter-se tal como apresentado.

Isto significa que a temporada começará com o Grande Prémio do Bahrain a 5 de março, e terminará em Abu Dhabi a 26 de novembro, com o novíssimo Grande Prémio de Las Vegas a juntar-se ao calendário uma semana antes da final da temporada. O calendário terá 23 provas.

Em cima da mesa esteve a substituição do GP da China por uma prova europeia, com Portimão a ser uma das pistas favoritas para receber a prova, mas a inclusão de uma jornada europeia entre a Austrália e o Azerbaijão traria dificuldades acrescidas à logística. A eliminação da China deixa um intervalo de quatro semanas entre o Grande Prémio da Austrália a 2 de abril e a corrida do Azerbaijão a 30 de abril.

