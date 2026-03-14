F1 GP da China: George Russell vence Sprint

George Russell venceu a Corrida Sprint do Grande Prémio da China depois de uma prova intensa nas voltas iniciais e marcada por um Safety Car nas fases finais. O piloto da Mercedes partiu da pole position e, apesar de ter perdido momentaneamente a liderança para Lewis Hamilton, recuperou o comando e controlou a corrida até à bandeira de xadrez.

Charles Leclerc terminou em segundo lugar, apenas a 0,6 segundos do vencedor, depois de ultrapassar o seu colega de equipa na Ferrari e ainda tentar pressionar Russell nas voltas finais. Lewis Hamilton fechou o pódio em terceiro, recuperando de uma perda de posições durante a fase de paragens nas boxes após o Safety Car.

Lando Norris terminou em quarto lugar, à frente do segundo Mercedes de Kimi Antonelli. O jovem italiano protagonizou uma corrida atribulada: perdeu várias posições no arranque e recebeu uma penalização de 10 segundos após um toque com Isack Hadjar na primeira volta, mas conseguiu recuperar até ao quinto lugar. Oscar Piastri terminou em sexto, seguido de Liam Lawson e Oliver Bearman, que completaram os lugares pontuáveis ao optarem por não parar nas boxes durante o Safety Car.

Max Verstappen ficou à porta dos pontos, na nona posição, depois de um arranque muito lento que o fez cair no pelotão. Esteban Ocon fechou o top 10.

GEORGE RUSSELL IS OUR FIRST SPRINT WINNER OF THE SEASON! 👏 What a drive from the Drivers' Championship leader! 💪#F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/ofGzd4UNFU — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

O filme da Sprint

Com condições estáveis em Xangai, pilotos e equipas prepararam-se para a Corrida Sprint de 19 voltas no circuito chinês. George Russell partia da pole position, acompanhado na primeira linha pelo seu colega de equipa Kimi Antonelli. Lando Norris e Lewis Hamilton ocupavam a segunda linha da grelha.

Quando as luzes vermelhas se apagaram, Russell arrancou bem e manteve a liderança nas primeiras curvas. No entanto, Hamilton protagonizou um excelente arranque (mais um da Ferrari) desde a quarta posição, ultrapassando Antonelli e Norris antes de lançar um ataque decisivo à liderança.

Here's how the race start unfolded, with Russell initially retaining the lead! 💨👇#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/t9E4skaWVh — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

O britânico da Ferrari mergulhou pelo interior na Curva 9 ainda na primeira volta e assumiu o comando da corrida. Russell reagiu imediatamente e tentou responder na longa reta oposta, com os dois pilotos a trocarem posições nas primeiras voltas.

A luta entre ambos permitiu a aproximação de Charles Leclerc, que rapidamente entrou na discussão pelo pódio. Ao mesmo tempo, mais atrás, Antonelli teve um arranque complicado e acabou envolvido num toque com Isack Hadjar na Curva 4, incidente que lhe valeu uma penalização de 10 segundos.

Contact between Kimi and Isack 😳 Here is the incident which resulted in a 10-second time penalty for Antonelli ⚠️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/SG24tCRkCm — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Na volta 5, Russell conseguiu finalmente consolidar a ultrapassagem a Hamilton com uma manobra decisiva na travagem para a Curva 14. A partir daí começou a abrir vantagem, enquanto Hamilton começou a perder ritmo devido ao desgaste dos pneus, permitindo a aproximação de Leclerc.

O monegasco acabaria por ultrapassar o seu colega de equipa na volta 8 e assumir a segunda posição, enquanto a corrida parecia estabilizar na frente.

How close was this! 🤯 Leclerc and Hamilton did not leave much margin between them in this battle 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/wl5KzEKEI9 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

A tranquilidade terminou na volta 13, quando Nico Hülkenberg parou o seu Audi na Curva 1, provocando a entrada do Safety Car. A maioria dos pilotos aproveitou para entrar nas boxes e montar pneus macios para o sprint final.

Na relargada, com apenas três voltas por disputar, Leclerc ainda tentou pressionar Russell, mas uma ligeira perda de tração à saída da Curva 14 permitiu ao piloto da Mercedes ganhar margem suficiente para garantir a vitória.

Doing the double! 👏 Two cars passed in one from Max Verstappen there! 🔀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/EFfjduBQHb — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Hamilton conseguiu recuperar o terceiro lugar ao ultrapassar Norris na Curva 1 após a relargada. Antonelli, apesar da penalização e de um arranque complicado, recuperou até ao quinto posto, enquanto Piastri terminou logo atrás.

Russell cruzou a linha de meta na frente e confirmou a vitória na Sprint do Grande Prémio da China, numa corrida curta, mas cheia de ação e mudanças estratégicas nas voltas finais.