F1, GP da Bélgica, SQ2: Acidente de Stroll elimina Alonso, Albon e Ricciardo | AutoSport

Lance Stroll teve uma saída de pista perto do fim da sessão, o que complicou a vida do seu colega de equipa, que não conseguiu fazer a sua última volta, ficando eliminado na SQ2

Daniel Ricciardo foi o primeiro a ir para a pista, seguido do seu amigo Lando Norris, os primeiros carros a experimentarem as novas condições da pista, cada vez mais seca. Com o sol a mostrar-se, as equipas já começavam a equacionar o uso de pneu slicks.

Ricciardo entrou no segundo 57, com Norris a entrar no segundo 56, tirando quase um segundo ao registo anterior de Ricciardo. Logan Sargeant apanhou um susto, sem consequências, no último setor, mas ficava com vida mais difícil para passar à SQ3. Pierre Gasly ainda se sentou no primeiro lugar, mas foi logo destronado por Lewis Hamilton. Lance Stroll foi o primeiro a entrar para a pista com pneus médios. Max Verstappen entrou no segundo 55, alcançando o melhor tempo, a pouco mais de dois minutos para o fim.

Nesta fase, estavam na zona de eliminação Ricciardo, Sargeant, Fernando Alonso, Alex Albon e Lance Stroll, que admitiu que não tinha temperatura nos pneus. Stroll tentou fazer uma volta rápida, que acabou mal. Foi contra as proteções da pista, motivando o final prematuro da sessão. Ficavam assim fora da SQ3 os cinco pilotos referidos. Verstappen ficou com o melhor tempo, seguido de Hamilton, Pérez, Gasly e Leclerc.