F1, GP da Bélgica, SQ1: Alfa Romeo, Haas e Tsunoda eliminados | AutoSport

Com 16 °C de temperatura em pista, 22 °C de temperatura no ar e 95% de humidade no ar, os pilotos tiveram de esperar 35 minutos para entrar em pista para a primeira parte da Sprint Shootout.

A sete minutos do arranque da sessão os carros começaram a perfilar-se na via das boxes (Mercedes e Alfa Romeo), não querendo perder muito tempo. Com apenas 12 minutos para esta sessão seria difícil para os pilotos encontrar o ritmo para esta sessão. Todos os pilotos saíram para a pista com pneus intermédios, com ainda muito spray a ser lançado para o ar.

O primeiro tempo colocado na tabela foi assinado por Lewis Hamilton com o registo de 2:02.297. Lando Norris aproximou-se do tempo de Hamilton e Leclerc tratou de subir ao primeiro lugar, destronado pouco depois por Oscar Piastri. Alex Albon subiu ao terceiro lugar, mas pouco depois Max Verstappen tirou um segundo ao tempo de Piastri e instalou-se no primeiro lugar. Carlos Sainz também passou pelo primeiro lugar, com a pista a melhorar a cada volta. Já rodávamos abaixo dos dois minutos e Verstappen já rodava no segundo 58.

A dois minutos do fim tínhamos na zona de eliminação Lando Norris, Lance Stroll, Logan Sargeant e os dois Haas.

As voltas finais foram animadas e no final da sessão, ficavam eliminados na SQ1 Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Gunayu e NIco Hulkenberg. Verstappen ficou com o melhor tempo, seguido de Hamilton, Alonso, Albon e Pérez.